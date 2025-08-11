Похожи на Комарова, хоть и немного моложе: как выглядят брат и сестра-двойнята ведущего "Мира наизнанку"

Дмитрий считает брата и сестру своими лучшими друзьями

У известного украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Комарова, прославившегося благодаря тревел-программе "Мир наизнанку", есть младшие брат и сестра. Их зовут Николай и Ангелина — они двойняшки.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родных известного ведущего и как они выглядят. Мы узнали, чем Ангелина и Николай занимаются.

Как выглядит младший брат и сестра Дмитрия Комарова

Звезда программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров был единственным ребенком в семье, пока ему не исполнилось 6 лет. Затем родители преподнесли ему чудесный подарок — брата и сестру, которые родились с разницей в 10 минут.

Дмитрий Комаров в детстве с братом и сестрой

Дмитрий рассказывал, что в детстве очень просил у родителей "подарить" ему брата и сестру, причем хотел обоих сразу, поэтому не удивился, когда мама родила двойняшек. А вот для родителей это был настоящий сюрприз.

По словам Комарова, в 1989 году УЗИ в больнице показало только одного ребенка, но будущий шоумен был уверен, что у него будет и брат, и сестра. К слову, Ангелина родилась первой, а затем появился на свет Николай. Их назвали в честь бабушки и дедушки. В ноябре текущего года родным Дмитрия Комарова исполнится 36 лет.

Дмитрий Комаров старше брат и сестры на 6 лет

Как сейчас помню 17 ноября 1989 года. Была поздняя ночь. Приехала бабушка по маминой линии — Ангелина. Зазвонил домашний телефон. Потом папа подошел к бабушке и сказал: Ангелина Михайловна, поздравляю, у вас родилась внучка. Бабушка произносила что-то восторженное. Папа, выдержав небольшую паузу, спокойно сказал: А еще у вас родился внук. Я очень ждал их из роддома Дмитрий Комаров

Ведущий также рассказал, что поначалу расстроился, ведь "заказывал" уже взрослых брата и сестру, а они были совсем маленькие. Но в свои 6 лет Дмитрий быстро научился их пеленать, мыть, убаюкивать и гулять сразу с двумя колясками.

Когда брат и сестра повзрослели, Дмитрий признался, что осознал, что родители сделали для него самый лучший подарок, потому что Ангелина и Николая стали для него лучшими друзьями.

Как выглядят младшие брат и сестра Дмитрия Комарова

Дмитрий Комаров считает брата и сестру лучшими друзьями

Судя по профилю в Instagram Ангелина работает парикмахером и создает косметику для волос. В своей сфере сестра телеведущего весьма преуспела, за ее жизнью в соцсети следят более 46 тысяч фолловеров. Ангелина воспитывает маленькую дочь и сына, которого родила во время полномасштабной войны.

Ангелина Комарова успешный парикмахер и мама двоих детей

Что касается Николая, то в социальных сетях он представляется как автор цифрового контента. По его странице в Instagram можно заметить, что брат Комарова увлекается фотографиями. Чаще всего у него на снимках можно заметить девушку с ребенком, вероятно, брат Комарова также женат и воспитывает сына. Но его аккаунт не активен, последняя публикация датирована 2020 годом. По данным за 2021 год, Николай занимается созданием компьютерных игр, но судя по всему, в отличие от сестры, он предпочитает вести закрытый образ жизни.

Николай Комаров увлекается фотографиями

