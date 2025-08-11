Схожі на Комарова, хоч і трохи молодші: як виглядають брат та сестра-двійнята ведучого "Світу навиворіт"

Дмитро вважає брата та сестру своїми найкращими друзями

У відомого українського журналіста та телеведучого Дмитра Комарова, який прославився завдяки тревел-програмі "Світ навиворіт", є молодші брат та сестра. Їх звати Микола та Ангеліна — вони двійнята.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про рідних відомого ведучого та як вони виглядають. Ми дізналися, чим Ангеліна та Микола займаються.

Як виглядає молодший брат та сестра Дмитра Комарова

Зірка програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров був єдиною дитиною в сім’ї, доки йому не виповнилося 6 років. Потім батьки подарували йому брата та сестру, які народилися з різницею у 10 хвилин.

Дмитро Комаров у дитинстві з братом та сестрою

Дмитро розповідав, що в дитинстві дуже просив у батьків "подарувати" йому брата та сестру, причому хотів обох відразу, тому не здивувався, коли мама народила двійнят. А от для батьків це був справжній сюрприз.

За словами Комарова, у 1989 році УЗД у лікарні показало лише одну дитину, але майбутній шоумен був упевнений, що у нього буде і брат, і сестра. До слова, Ангеліна народилася першою, а потім народився Микола. Їх назвали на честь бабусі та дідуся. У листопаді цього року рідним Дмитра Комарова виповниться 36 років.

Дмитро Комаров старший за брат і сестри на 6 років

Як зараз пам’ятаю 17 листопада 1989 року. Була пізня ніч. Приїхала бабуся по лінії мами — Ангеліна. Задзвонив домашній телефон. Потім тато підійшов до бабусі і сказав: Ангеліна Михайлівно, вітаю, у вас народилася онука. Бабуся вимовляла щось захоплене. Тато, витримавши невелику паузу, спокійно сказав: — А ще у вас народився онук. Я дуже чекав їх із пологового будинку Дмитро Комаров

Ведучий також розповів, що спочатку засмутився, адже "замовляв" вже дорослих брата та сестру, а вони були зовсім маленькі. Але у свої 6 років Дмитро швидко навчився їх сповивати, мити, заколисувати й гуляти одразу з двома візками.

Коли брат і сестра подорослішали, Дмитро зізнався, що усвідомив, що батьки зробили для нього найкращий подарунок, бо Ангеліна та Миколи стали для нього найкращими друзями.

Як виглядають молодші брат та сестра Дмитра Комарова

Дмитро Комаров вважає брата та сестру найкращими друзями

Судячи з профілю в Instagram, Ангеліна працює перукарем і створює косметику для волосся. У своїй сфері сестра телеведучого досягла значного успіху, за її життям у соцмережі стежать понад 46 тисяч фоловерів. Ангеліна виховує маленьку дочку та сина, якого народила під час повномасштабної війни.

Ангеліна Комарова успішний перукар та мама двох дітей

Щодо Миколи, то в соціальних мережах він представляється як автор цифрового контенту. На його сторінці в Instagram можна побачити, що брат Комарова захоплюється фотографіями. Найчастіше у нього на знімках можна помітити дівчину з дитиною, ймовірно, брат Комарова також одружений та виховує сина. Але його обліковий запис не активний, остання публікація датована 2020 роком. За даними за 2021 рік, Микола займається створенням комп’ютерних ігор, але судячи з усього, на відміну від сестри, він вважає за краще вести закритий спосіб життя.

Микола Комаров захоплюється фотографіями

"Телеграф" писав раніше, як виглядає сестра Андрія Шевченка і що про неї відомо. У неї коротке волосся та струнка фігура.