Таким кучерявым его мало кто помнит: как в молодости выглядел шоумен Юрий Горбунов

Сегодня заслуженному артисту - 55 лет

В воскресенье отмечает свой день рождения популярный украинский телеведущий и актер, а также муж Екатерины Осадчей — Юрий Горбунов. Шоумен в этот день также празднует вместе с украинцами День Независимости. 24 августа известному артисту исполняется 55 лет.

Горбунов родился в 1970 году в Новом Роздоле Львовской области, но вырос в Ивано-Франковске. В 1992 году он окончил Киевский театральный институт и несколько лет работал актером в Ивано-Франковском драматическом театре. В 1997-м Юрий переехал в Киев и вскоре начал карьеру на телевидении.

Как Юрий Горунов выглядел в молодости: фото

В юности шоумен был кучерявым. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

С 2000 года он стал ведущим утреннего шоу "Подъем" на Новом канале, где его напарницей была Маша Ефросинина. За эту работу он впервые получил премию "Телетриумф" в номинации "Лучшее телевизионное шоу".

Молодые Горбунов и Ефросинина

В июне 2006-го Горбунов перешел на телеканал "1+1" и вместе с Маричкой Падалко начал вести программу "Сніданок з 1+1". С этого времени его карьера на канале активно развивалась: десятки проектов, сериалов, фильмов и шоу. Он — постоянный ведущий "Танців з зірками", "Голос країни", "Голос. Діти". Здесь же и зародилась любовь между Юрием и его коллегой Катей Осадчей. 1 декабря 2015 шоумен стал заслуженным артистом Украины.

18 февраля 2017 года Горбунов впервые стал отцом: в одной из киевских клиник Екатерина родила сына Ивана. Крестным мальчика стал продюсер и рэпер Потап. 19 августа 2021 года у звезды родился второй сын — Данило.

