Таким кучерявим його мало хто пам’ятає: як у молодості виглядав шоумен Юрій Горбунов

Сьогодні заслуженому артисту – 55 років

У неділю відзначає свій день народження популярний український телеведучий та актор, а також чоловік Катерини Осадчої – Юрій Горбунов. Шоумен у цей день також святкує разом з українцями День Незалежності. 24 серпня відомому артисту виповнюється 55 років.

Горбунов народився 1970 року у Новому Роздолі Львівської області, але виріс в Івано-Франківську. 1992 року закінчив Київський театральний інститут і кілька років працював актором в Івано-Франківському драматичному театрі. 1997-го Юрій переїхав до Києва і невдовзі розпочав кар’єру на телебаченні.

Як Юрій Горунов виглядав у молодості: фото

У юності шоумен був кучерявим. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

З 2000 року він став ведучим ранкового шоу "Підйом" на Новому каналі, де його напарницею була Маша Єфросиніна. За цю роботу він вперше отримав премію "Телетріумф" у номінації "Найкраще телевізійне шоу".

Молоді Горбунов та Єфросиніна

У червні 2006-го Горбунов перейшов на телеканал "1+1" і разом із Марічкою Падалко почав вести програму "Сніданок з 1+1". З того часу його кар’єра на каналі активно розвивалася: десятки проєктів, серіалів, фільмів та шоу. Він — постійний ведучий "Танців зі зірками", "Голос країни", "Голос. Діти". Тут й зародилося кохання між Юрієм та його колегою Катею Осадчою. 1 грудня 2015 року шоумен став заслуженим артистом України.

18 лютого 2017 року Горбунов уперше став батьком: в одній із київських клінік Катерина народила сина Івана. Хресним хлопчика став продюсер та репер Потап. 19 серпня 2021 року у зірки народився другий син — Данило.

