Российский мультик "Маша и медведь" заработал на украинских детях внушительную сумму: как это вышло

Среди мультфильмов в Украине "Маша и медведь" занимает первое место по просмотрам

Сегодня, 25 августа, стало известно, что YouTube-канал с мультсериалом "Маша и Медведь", созданный российской студией Animaccord, но озвученный на украинском языке, возглавил рейтинг детских ютуб-каналов по просмотрам в Украине. На этом мультик страны-агрессора заработал 2,4 миллиона долларов.

Только через несколько месяцев 2025 года канал набрал более 800 миллионов просмотров. Об этом сообщили detector.media.

В описании канала указана страна — Украина, а также добавлена ссылка на страницу в Facebook с более чем 8,5 миллионами подписчиков. В профиле указано: "Всем, кто любит украинский язык, добро пожаловать в официальное сообщество Маши и Медведя!". В то же время, саму страницу не обновляли с 22 февраля 2022 года.

Мультфильм "Маша и медведь"

Специалисты отмечают, что хоть серии мультфильма озвучены на украинском языке и текст описания сформирован для украинской аудитории, если перейти по ссылке, мы попадаем на российский сайт и запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте". Может показаться, что это украинский контент, однако на самом деле он принадлежит россиянам.

Среди мультфильмов в Украине "Маша и медведь" – на первом месте

Да, раньше мультфильм транслировали украинские телеканалы. Сначала его показывал "Интер", затем — "1+1". Однако в 2017 году комиссия Госкино пересмотрела правомерность его показа. Дело в том, что "Маша и медведь" содержит нарративы пропаганды РФ.

В результате, деньги из просмотров украинцев идут российской стороне и пополняют бюджет страны-агрессорки. Даже несмотря на то, что в РФ отключена монетизация для каналов из России с 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российская музыка влияет на сознание украинцев. Музыка неприятеля также финансирует армию неприятеля.