Російський мультик "Маша та ведмідь" заробив на українських дітях значну суму: як це сталося

Серед мультфільмів в Україні "Маша і ведмідь" посідає перше місце за переглядами

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що YouTube-канал із мультсеріалом "Маша та Ведмідь", який було створено російською студією Animaccord, але озвучений українською мовою, очолив рейтинг дитячих ютуб-каналів за переглядами в Україні. На цьому мультик країни ворога заробив 2,4 мільйона доларів.

Лише за кілька місяців 2025 року канал набрав понад 800 мільйонів переглядів. Про це повідомили detector.media.

В описі каналу зазначена країна — Україна, а також додане посилання на сторінку у Facebook із більш ніж 8,5 мільйонами підписників. У профілі вказано: "Всім, хто любить українську мову, ласкаво просимо до офіційної спільноти Маші і Ведмедя!". Водночас саму сторінку не оновлювали від 22 лютого 2022 року.

Мультфільм "Маша і ведмідь"

Спеціалісти відзначають, що хоч серії мультфільму озвучені українською і текст опису сформований для української авдиторії, якщо перейти за посиланням, ми потрапляємо на російський сайт і заборонену в Україні соцмережу "ВКонтакті". Може скластися враження, що це український контент, однак насправді він належить росіянам.

Так, раніше мультфільм транслювали українські телеканали. Спочатку його показував "Інтер", потім — "1+1". Однак у 2017 році комісія Держкіно переглянула правомірність його показу. Річ у тім, що "Маша і ведмідь" містить наративи пропаганди РФ.

У результаті, гроші з переглядів українців йдуть російській стороні і поповнює доходи країни-агресорки.Навіть попри те, що у РФ відключена монетизація для каналів із Росії з 2022 року.

