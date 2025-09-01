Последние годы провела в нищете: где похоронена "проститутка" из "Бриллиантовой руки" Островска

Роль в фильме Островская получила совершенно случайно

Виктория Островская — актриса, которая запомнилась зрителям только благодаря одной роли. Ее роль проститутки в "Бриллиантовой руке" с фразой "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала просто символом целой эпохи, которую до сих пор цитируют миллионы зрителей. Однако несмотря на быстрый и короткий взлет, жизнь звезды оказалась гораздо более драматичной, чем может показаться.

Актриса скончалась 13 февраля 2024 года. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Виктории Островской и как сложилась ее судьба после съемок.

Что известно о Виктории Островской

Виктория родилась в Киеве в 1938 году и мечтала о балете, но не могла им заниматься из-за травмы. Поэтому девушка поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. По окончании учебы стала работать в театре.

Впоследствии Островская переехала в Москву. Роль в фильме "Бриллиантовая рука" она получила без кастинга. Ее, просто прогуливаясь по городу, заметил ассистент Леонида Гайдая. Он и предложил ей эпизодическую роль.

Сцена с участием Островской

И хотя сцена с участием Островской длилась всего пол минуты, рыжеволосая проститутка с фразой "Цигель-цигель, ай-лю-лю" запомнилась зрителям. Ее слова цитируют и по сей день.

После "Бриллиантовой руки" карьера в кино для Островской закончилась. Она снялась еще в одном лишь фильме — "Старый знакомый", а дальше пошла не в шоубизнес, а работать в государственную библиотеку имени Ленина, где проработала более 40 лет.

Ее жизнь была далеко не легкой: в браке дважды, в третий раз вышла замуж в Москве, но через полтора месяца мужчина погиб в несчастном случае. Существовали слухи, что в последние годы жизни она оказалась в сложных обстоятельствах – будто родные оставили ее одну.

"Проститутка" из Бриллиантовой руки

Где похоронена Виктория Островская

Виктория Островская скончалась 13 февраля 2024 года в возрасте 85 лет. Точная причина смерти не была озвучена — российские СМИ сообщили только факт ее кончины, подтвержденный ведущим Андреем Малаховым.

Виктория Островская в роли проститутки

Известно, что актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Однако в сети нет фото ее могилы. Не известно также, как прошла церемония прощания с актрисой.

