Останні роки провела у злиднях: де похована "повія" з "Діамантової руки" Островська

Роль у фільмі Островська отримала абсолютно випадково

Вікторія Островська — акторка, яка запам’яталася глядачам завдяки лише завдяки одній ролі. Її роль повії у "Діамантовій руці" із фразою "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стала просто символом цілої епохи, яку й досі цитують мільйони глядачів. Однак попри швидкий і короткий злет, життя зірки виявилося набагато драматичнішим, ніж може здатися.

Акторка померла 13 лютого 2024 року. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Вікторії Островської і як склалася її доля після зйомок.

Що відомо про Вікторію Островську

Вікторія народилася в Києві у 1938 році і мріяла про балет, але не могла ним займатися через травму. Тому дівчина вступила до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. По закінченню навчання стала працювати у театрі.

Згодом Островська переїхала до Москви. Роль у фільмі "Діамантова рука" вона отримала без жодного кастингу. Її, просто прогулюючись містом, помітив асистент Леоніда Гайдая. Саме він і запропонував їй епізодичну роль.

Сцена за участю Островської

І хоч сцена з участю Островської тривала лише пів хвилини, рудоволоса повія із фразою "Цигель-цигель, ай-лю-лю" запам’яталася глядачам. Її слова цитують і донині.

Після "Діамантової руки" кар’єра в кіно для Островської закінчилася. Вона знялася лише ще в одному фільмі — "Старий знайомий", а далі пішла не в шоубізнес, а працювати в державну бібліотеку імені Леніна, де пропрацювала понад 40 років.

Її життя було далеко не легким: у шлюбі двічі, втретє вийшла заміж у Москві, але через півтора місяця чоловік загинув у нещасному випадку. Існували чутки, що в останні роки життя вона опинилася в складних обставинах — буцімто рідні залишили її одну.

"Повія" з Діамантової руки

Де похована Вікторія Островська

Вікторія Островська померла 13 лютого 2024 року у віці 85 років. Точна причина смерті не була озвучена — російські ЗМІ лише повідомили факт її кончини, підтверджений ведучим Андрієм Малаховим.

Вікторія Островська в ролі повії

Відомо, що акторку поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві. Однак у мережі немає фото її могили. Не відомо також, як пройшла церемонія прощання з акторкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Андрія Миронова, який був зіркою "Діамантової руки". Там уже 38 років не знайти засохлої квітки.