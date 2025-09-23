Самая яркая блондинка украинского ТВ: как выглядит сейчас Девушка Блонда, которая была ведущей на М1
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Девушка Блонда исчезла с телевидения, но продолжает строить свою карьеру, хоть и не на ТВ
Она была едва ли не самой яркой ведущей музыкального телеканала М1, которую зрители помнят под сценическим именем "Девушка Блонда". Благодаря своей эффектной внешности, харизматической подаче и умению создавать атмосферу праздника, она участвовала во многих шоу и стала символом эпохи украинского ТВ.
Ведущая пропала с телеэкранов в 2019 году. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Девушка Блонда, чем она занимается и как выглядит.
Что известно о Девушке Блонде
Настоящее имя экс-телеведущей – Елена. Она родилась в 1984 году, а высшее образование получала в Киевском училище эстрадно-циркового искусства на хореографическом факультете. Однако она выбрала построить карьеру на телевидении, а не на паркете.
На М1 она была ведущей шоу "Моя Profssion", где посещала дома украинских звезд, общалась с ними и пыталась попробовать на себе их профессии. В проекте снимались: дизайнер Ольга Навроцкая, экс "Холостяк" Иракли Макацария, Настя Каменских, певец MONATIK, фронтмен O.Torvald Женя Галич, певец ALEKSEEV, артистка Наталья Могилевская.
После удачного шоу Девушку Блонду стали приглашать на другие проекты. В частности, телеведущая снималась в "Тайном агенте", "Кто сверху", "Звезды под гипнозом". Впоследствии специально под нее создали новый формат шоу — "Blond 007". Девушка Блонда вела три рубрики – о покупках: что купить, где купить, как носить. Она также часто проводила модные вечеринки и мероприятия с участием звезд на канале М1.
Где сейчас Девушка Блонда
В 2018 году ведущая внезапно исчезла с телеэкранов. Как оказалось позже, она отошла от публичной деятельности и открыла свой бизнес. Сейчас Девушка Блонда – владелица онлайн-салона свадебных платьев. Экс-телеведущая ведет свои соцсети и имеет 30 тысяч подписчиков, но на ТВ не появляется.
В апреле этого года бизнес-вумен написала пост, в котором отметила, что наконец-то она "на своем месте" в жизни и смогла полюбить себя и свое тело. Елена в блоге показывает свою жизнь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас и что говорит о войне Ростислав Хаит. Он один из основателей комедийного проекта "Квартет I" и сын Валерия Хаита. К слову, на похороны отца он не приехал.