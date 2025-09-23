Найяскравіша білявка українського ТБ: як виглядає зараз Дівчина Блонда, яка була ведучою на М1

Дівчина Блонда зникла з телебачення, але продовжує будувати свою кар'єру, хоч вже і не на ТБ

Вона була чи не найяскравішою ведучої музичного телеканалу М1, яку глядачі пам’ятають під сценічним ім’ям "Дівчина Блонда". Завдяки своїй ефектній зовнішності, харизматичній подачі і вмінню створювати атмосферу свята, вона брала участь у багатьох шоу і стала символом епохи українського ТБ.

Ведуча зникла з телеекранів у 2019 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Дівчина Блонда, чим вона займається і як виглядає.

Що відомо про Дівчину Блонду

Справжнє ім’я екстелеведучої — Олена. Вона народилася у 1984 році, а вищу освіту здобувала у Київському училищі естрадно-циркового мистецтва на факультеті хореографії. Однак вона обрала побудувати кар’єру на телебаченні, а не на паркеті.

Дівчина Блонда

На М1 вона була ведучою шоу "Моя Profssion", де відвідувала оселі українських зірок, спілкувалася з ними і намагалася спробувати на собі їхні професії. У проєкті знімалися: дизайнерка Ольга Навроцька, екс "Холостяк" Іраклі Макацарія, Настя Каменських, співак MONATIK, фронтмен O.Torvald Женя Галич, співак ALEKSEEV, артситка Наталія Могилевська тощо.

Монатік в шоу "Моя Profssion". Фото: скріншот з відео

Після вдалого шоу Дівчину Блонду стали запрошувати на інші проєкти. Зокрема, телеведуча знімалася у "Таємному агентові", " Хто зверху", "Зірки під гіпнозом". Згодом спеціально під неї створили новий формат шоу — "Blond 007". Дівчина Блонда вела три рубрики — про покупки: що купити, де купити, як носити.Вона також часто проводила модні вечірки і заходи з участю зірок на каналі М1.

Дівчина Блонда у ранковому шоу

Дівчина Блонда в "Хто зверху"

Де зараз Дівчина Блонда

У 2018 році ведуча раптово зникла з телеекранів. Як виявилося пізніше, вона відійшла від публічної діяльності і відкрила власний бізнес. Зараз Дівчина Блонда — власниця онлайн-салону весільних суконь. Екстелеведуча веде свої соцмережі і має 30 тисяч підписників, але на ТБ не з’являється.

Салон весільних суконь Дівчини Блонди. Фото: instagram.com/blonde_and_bride

Дівчина Блонда зараз. Фото: instagram.com/msladyblonde/

У квітні цього року бізнесвумен написала допис, у якому зазначила, що нарешті вона "на своєму місці" у житті і змогла полюбити себе і своє тіло. Олена у блозі показує своє життя.

Дівчина Блонда зараз. Фото: instagram.com/msladyblonde/

Дівчина Блонда зараз. Фото: instagram.com/msladyblonde/

