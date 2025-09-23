Найяскравіша білявка українського ТБ: як виглядає зараз Дівчина Блонда, яка була ведучою на М1
Дівчина Блонда зникла з телебачення, але продовжує будувати свою кар'єру, хоч вже і не на ТБ
Вона була чи не найяскравішою ведучої музичного телеканалу М1, яку глядачі пам’ятають під сценічним ім’ям "Дівчина Блонда". Завдяки своїй ефектній зовнішності, харизматичній подачі і вмінню створювати атмосферу свята, вона брала участь у багатьох шоу і стала символом епохи українського ТБ.
Ведуча зникла з телеекранів у 2019 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Дівчина Блонда, чим вона займається і як виглядає.
Що відомо про Дівчину Блонду
Справжнє ім’я екстелеведучої — Олена. Вона народилася у 1984 році, а вищу освіту здобувала у Київському училищі естрадно-циркового мистецтва на факультеті хореографії. Однак вона обрала побудувати кар’єру на телебаченні, а не на паркеті.
На М1 вона була ведучою шоу "Моя Profssion", де відвідувала оселі українських зірок, спілкувалася з ними і намагалася спробувати на собі їхні професії. У проєкті знімалися: дизайнерка Ольга Навроцька, екс "Холостяк" Іраклі Макацарія, Настя Каменських, співак MONATIK, фронтмен O.Torvald Женя Галич, співак ALEKSEEV, артситка Наталія Могилевська тощо.
Після вдалого шоу Дівчину Блонду стали запрошувати на інші проєкти. Зокрема, телеведуча знімалася у "Таємному агентові", " Хто зверху", "Зірки під гіпнозом". Згодом спеціально під неї створили новий формат шоу — "Blond 007". Дівчина Блонда вела три рубрики — про покупки: що купити, де купити, як носити.Вона також часто проводила модні вечірки і заходи з участю зірок на каналі М1.
Де зараз Дівчина Блонда
У 2018 році ведуча раптово зникла з телеекранів. Як виявилося пізніше, вона відійшла від публічної діяльності і відкрила власний бізнес. Зараз Дівчина Блонда — власниця онлайн-салону весільних суконь. Екстелеведуча веде свої соцмережі і має 30 тисяч підписників, але на ТБ не з’являється.
У квітні цього року бізнесвумен написала допис, у якому зазначила, що нарешті вона "на своєму місці" у житті і змогла полюбити себе і своє тіло. Олена у блозі показує своє життя.
