В Киеве отменили концерт скандального репера, который поет матом: кто он и что о нем известно

Рэпер Andrew Skat должен был выступить с русскоязычными песнями в Киеве на четвертом году великой войны

В столице отменили концерт рэпера Andrew Skat, который известен исполнением песен на русском языке с использованием ненормативной лексики. Мероприятие должно было состояться 3 октября в 16:30 и после рекламы его в соцсетях, это вызвало возмущение в сети.

Сообщалось, что никаких возрастных ограничений нет. Об отмене концерта сообщил в своем телеграмм-канале начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Для забывших напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. "Концерта" не будет. "русский рэп" в столице Украины никто не будет терпеть. Тимур Ткаченко

Рэппер уже успел отреагировать на отмену концерта на своей странице в Инстаграм. Он выложил сторис на русском языке и сообщил, что деньги за билеты вернут.

Что известно о рэпере Андрее Скате

Andrew Skat – рэпер, выступающий на русском языке. В его треках присутствует мат. У него есть официальный канал на YouTube, где он публикует свои треки.

Рэпер использует сервисы, связанные с Россией, в частности, "Яндекс.Музыка", где слушатели могут слушать его треки. Активисты утверждают, что из-за этого часть прибыли идет в РФ.

Andrew Skat пользуется запрещенными в Украине социальными сетями, такими как ВКонтакте. Это еще один из элементов, по которому его воспринимают как артиста со связями с российским медиапространством.

