У Києві скасували концерт скандального репера, який співає з матами: хто він і що про нього відомо

Репер Andrew Skat мав виступити з російськомовними піснями в Києві на четвертому році великої війни

У столиці скасували концерт репера Andrew Skat, який відомий виконанням пісень російською мовою з використанням ненормативної лексики. Захід мав відбутися 3 жовтня о 16:30 і після реклами його у соцмережах, це викликало обурення у мережі.

Повідомлялося, що жодних вікових обмежень немає. Про скасування концерту повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме. Тимур Ткаченко

Репер вже встиг відреагувати на скасування концерту на своїй сторінці в Інстаграм. Він виклав сторіс російською мовою і повідомив, що гроші за квитки повернуть.

Репер Andrew Skat про скасування концерту

Що відомо про репера Андрія Ската

Andrew Skat — репер, який виступає російською мовою. У його треках присутня лайка. Він має офіційний канал на YouTube, де викладає свої треки.

Репер використовує сервіси, пов’язані з Росією, зокрема "Яндекс.Музика", де слухачі можуть слухати його треки. Активісти стверджують, що через це частина прибутку йде до РФ.

За даними ЗМІ, Andrew Skat користується забороненими в Україні соціальними мережами, такими як ВКонтакте. Це ще один з елементів, за яким його сприймають як артиста із зв’язками з російським медіа-простором.

