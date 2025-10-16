Жил в США на украинскую пенсию: где сейчас артист Матвийчук, который пел об "НЛО"

Недавно артист выпустил новый клип на свою легендарную песню

Анатолий Матвийчук — народный артист Украины, поэт, композитор, певец и журналист, чье творчество уже несколько десятилетий остается частью украинского культурного пространства. Автор десятков песен, поэтических сборников и музыкальных альбомов, он известен широкой публике, прежде всего, благодаря своему хиту "Что это было? Наверное, НЛО".

Что следует знать

Народный артист Анатолий Матвийчук, автор хита "НЛО", долгое время жил и работал в США

Несмотря на значительное творческое признание, певец откровенно рассказал о своем скромном материальном положении и скудной украинской пенсии

Недавно Матвийчук вернулся из США в Украину

Его дискография охватывает несколько альбомов: среди них "Запорожцы", "Черная лошадь", "Полустанок Любви", "Король Шапито", "Моя заря", "Две птицы". Одна из самых известных творческих наработок артиста — песня "НЛО".

Где сейчас Анатолий Матвийчук

Артист долгое время жил в США, городе Сакраменто, штат Калифорния. Там он вел творческие проекты – сотрудничал с местными украинскими музыкантами и журналистами, писал и записывал новые песни. Также певец проводил поэтические вечера.

Анатолий Матвийчук

Несмотря на звание народного артиста Украины, Анатолий Матвийчук откровенно говорит о скромном материальном положении. В интервью изданию obozrevatel он признался, что его украинская пенсия несколько меньше, чем у Зиброва, и, по его словам, этого не хватает, хотя он и может вести скромный образ жизни. Артист подчеркнул, что он не жалуется, но считает несправедливым, когда люди искусства, посвятившие всю жизнь украинской культуре, вынуждены считать копейки на склоне лет.

Анатолий Матвийчук

В июле 2025 года Матвийчук вернулся в Украину. Сейчас он живет в Броварах. Об этом он сообщил в своем посте в Фейсбуке. Две недели назад вышел новый клип артиста на песню "НЛО" — в виде мультика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас исполнитель хита "Ой, смереко" Гнатюк. Он был звездой в 80-х и 90-х годах, но сейчас о нем практически ничего не слышно.