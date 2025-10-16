Укр

Жил в США на украинскую пенсию: где сейчас артист Матвийчук, который пел об "НЛО"

Наталья Дума
Анатолий Матвийчук
Недавно артист выпустил новый клип на свою легендарную песню

Анатолий Матвийчук — народный артист Украины, поэт, композитор, певец и журналист, чье творчество уже несколько десятилетий остается частью украинского культурного пространства. Автор десятков песен, поэтических сборников и музыкальных альбомов, он известен широкой публике, прежде всего, благодаря своему хиту "Что это было? Наверное, НЛО".

Что следует знать

  • Народный артист Анатолий Матвийчук, автор хита "НЛО", долгое время жил и работал в США
  • Несмотря на значительное творческое признание, певец откровенно рассказал о своем скромном материальном положении и скудной украинской пенсии
  • Недавно Матвийчук вернулся из США в Украину

Его дискография охватывает несколько альбомов: среди них "Запорожцы", "Черная лошадь", "Полустанок Любви", "Король Шапито", "Моя заря", "Две птицы". Одна из самых известных творческих наработок артиста — песня "НЛО".

Где сейчас Анатолий Матвийчук

Артист долгое время жил в США, городе Сакраменто, штат Калифорния. Там он вел творческие проекты – сотрудничал с местными украинскими музыкантами и журналистами, писал и записывал новые песни. Также певец проводил поэтические вечера.

Анатолий Матвийчук
Анатолий Матвийчук

Несмотря на звание народного артиста Украины, Анатолий Матвийчук откровенно говорит о скромном материальном положении. В интервью изданию obozrevatel он признался, что его украинская пенсия несколько меньше, чем у Зиброва, и, по его словам, этого не хватает, хотя он и может вести скромный образ жизни. Артист подчеркнул, что он не жалуется, но считает несправедливым, когда люди искусства, посвятившие всю жизнь украинской культуре, вынуждены считать копейки на склоне лет.

Анатолий Матвийчук
Анатолий Матвийчук

В июле 2025 года Матвийчук вернулся в Украину. Сейчас он живет в Броварах. Об этом он сообщил в своем посте в Фейсбуке. Две недели назад вышел новый клип артиста на песню "НЛО" — в виде мультика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас исполнитель хита "Ой, смереко" Гнатюк. Он был звездой в 80-х и 90-х годах, но сейчас о нем практически ничего не слышно.

