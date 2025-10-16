Жив у США на українську пенсію: де зараз артист Матвійчук, який співав про "НЛО"

Нещодавно артист випустив новий кліп на свою легендарну пісню

Анатолій Матвійчук — народний артист України, поет, композитор, співак і журналіст, чия творчість уже кілька десятиліть залишається частиною українського культурного простору. Автор десятків пісень, поетичних збірок і музичних альбомів, він відомий широкій публіці передусім завдяки своєму хіту "Що це було? Мабуть, НЛО".

Що варто знати

Народний артист Анатолій Матвійчук, автор хіта "НЛО", тривалий час мешкав і працював у США

Незважаючи на значне творче визнання, співак відверто розповів про своє скромне матеріальне становище та мізерну українську пенсію

Нещодавно Матвійчук повернувся зі США до України

Його дискографія охоплює кілька альбомів: серед них "Запорожці", "Чорний кінь", "Полустанок Любові", "Король Шапіто", "Моя зоря", "Два птахи". Один із найвідоміших творчих доробків артиста — пісня "Що це було? Мабуть, НЛО".

Де зараз Анатолій Матвійчук

Артист тривалий час мешкав у США, місті Сакраменто, штаті Каліфорнія. Там він вів творчі проєкти — співпрацював з місцевими українськими музикантами та журналістами, писав і записував нові пісні. Також співак проводив поетичні вечори.

Анатолій Матвійчук

Попри звання народного артиста України, Анатолій Матвійчук відверто говорить про скромне матеріальне становище. В інтерв’ю виданню obozrevatel він зізнався, що його українська пенсія трохи менша, ніж у Зіброва, і, за його словами, цього не вистачає, хоч він і може вести скромний спосіб життя. Артист наголосив, що він не скаржиться, але вважає несправедливим, коли люди мистецтва, які присвятили все життя українській культурі, змушені рахувати копійки на схилі літ.

Анатолій Матвійчук

У липні 2025 року Матвійчук повернувся до України. Нині він мешкає у Броварах. Про це він повідомив у своєму дописі в Фейсбук. Два тижні тому вийшов новий кліп артиста на пісню "НЛО" — у вигляді мультика.

