Жив у США на українську пенсію: де зараз артист Матвійчук, який співав про "НЛО"
Нещодавно артист випустив новий кліп на свою легендарну пісню
Анатолій Матвійчук — народний артист України, поет, композитор, співак і журналіст, чия творчість уже кілька десятиліть залишається частиною українського культурного простору. Автор десятків пісень, поетичних збірок і музичних альбомів, він відомий широкій публіці передусім завдяки своєму хіту "Що це було? Мабуть, НЛО".
Що варто знати
- Народний артист Анатолій Матвійчук, автор хіта "НЛО", тривалий час мешкав і працював у США
- Незважаючи на значне творче визнання, співак відверто розповів про своє скромне матеріальне становище та мізерну українську пенсію
- Нещодавно Матвійчук повернувся зі США до України
Його дискографія охоплює кілька альбомів: серед них "Запорожці", "Чорний кінь", "Полустанок Любові", "Король Шапіто", "Моя зоря", "Два птахи". Один із найвідоміших творчих доробків артиста — пісня "Що це було? Мабуть, НЛО".
Де зараз Анатолій Матвійчук
Артист тривалий час мешкав у США, місті Сакраменто, штаті Каліфорнія. Там він вів творчі проєкти — співпрацював з місцевими українськими музикантами та журналістами, писав і записував нові пісні. Також співак проводив поетичні вечори.
Попри звання народного артиста України, Анатолій Матвійчук відверто говорить про скромне матеріальне становище. В інтерв’ю виданню obozrevatel він зізнався, що його українська пенсія трохи менша, ніж у Зіброва, і, за його словами, цього не вистачає, хоч він і може вести скромний спосіб життя. Артист наголосив, що він не скаржиться, але вважає несправедливим, коли люди мистецтва, які присвятили все життя українській культурі, змушені рахувати копійки на схилі літ.
У липні 2025 року Матвійчук повернувся до України. Нині він мешкає у Броварах. Про це він повідомив у своєму дописі в Фейсбук. Два тижні тому вийшов новий кліп артиста на пісню "НЛО" — у вигляді мультика.
