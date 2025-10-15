Не захотів пити з Пугачовою і був улюбленцем Кучми: де зараз виконавець хіта "Ой, смереко" Гнатюк (фото)

В останні роки про Гнатюка взагалі нічого не чути

Український артист Микола Гнатюк, як і Наталія Ветлицька, був зіркою у 80 та 90-х роках, але зараз про нього практично нічого не чути. Співак запам’ятався такими легендарними хітами, як "Ой, смерко", "Птица счастья" та "Малиновый звон".

Що відомо:

Микола Гнатюк був зіркою 80-90-х років та улюбленцем другого президента України Леоніда Кучми

Артист, ймовірно, живе зараз у Німеччині, він став релігійною людиною і не з’являється у медійному просторі

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився Микола Гнатюк та чим займається. Ми дізналися про нього деякі факти.

Микола Гнатюк — що про нього відомо

Микола Гнатюк народився 14 вересня 1952 року у селі Немирівка Хмельницької області. Творчу кар’єру він розпочав в ансамблі "Ми – одесити", а перші успіхи прийшли після запису з оркестром Ростислава Бабича, що відкрило йому шлях на телебачення.

Микола Гнатюк у молодості

1978 року Гнатюк здобув перемогу на конкурсі артистів естради у Запоріжжі, а через рік посів третє місце на VI Всесоюзному конкурсі артистів естради, це дозволило йому виступати за кордоном. А пісня "Танец на барабане" принесла артисту перше місце на фестивалі "Інтербачення" у Сопоті у 1980 році.

Миколи Гнатюка хотіла напоїти Алла Пугачова

До речі, на цьому заході з Гнатюком сталася курйозна ситуація, якою він поділився в інтерв’ю Дмитру Гордону. Напередодні конкурсу в Сопоті Алла Пугачова намагалася напоїти його, запросивши на вечірку, щоб знизити шанси на перемогу, бо мала свого "фаворита". Але Микола тихо вийшов через чорний хід, повернувся до готелю та підготувався до конкурсу.

Найпопулярнішими піснями Гнатюка є "Птица счастья", "Малиновый звон", а також україномовні "Ой, смерека", "Час рікою тече" та інші. За визначний внесок у музику Гнатюку надали звання народного артиста Української РСР.

Український актор Сергій Калантай в інтерв’ю obozrevatel зазначив, що Микола Гнатюк навіть був улюбленцем другого президента України Леоніда Кучми.

Микола Гнатюк був улюбленцем Леоніда Кучми

Народний артист, його дуже любив свого часу Кучма – Микола був людиною епохи. Весь колишній Союз захоплювався ним. Як він зараз живе, не можу сказати. Тільки знаю, що став дуже релігійним. Він дуже людяний, компанейський, любить розповідати анекдоти Сергій Калантай

Де зараз Микола Гнатюк і що говорить про війну

Згідно з даними за 2024 рік, як розповідав в інтерв’ю obezrevatel рідний брат артиста Анатолій Гнатюк, він наприкінці 2023 року виїхав з України. Микола переїхав до єдиного сина у Німеччину.

Микола Гнатюк пропав із медійного простору

Микола взяв творчу паузу, та й вік уже такий, поважний. У Німеччині не виступає. Але я переконаний, що він повернеться до України і ще співатиме для нашого народу. Ми з ним завжди на зв’язку. Микола є дуже віруючою людиною, молиться за нас та нашу перемогу. І ми ще точно разом заспіваємо Анатолій Гнатюк

Якийсь час під псевдонімом "Анастасій" співак записував церковні композиції й мало не подався у монахи. Інтерв’ю він давно не дає і не з’являється у медійному просторі.

Як виглядає зараз Микола Гнатюк

