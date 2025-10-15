Не захотел пить с Пугачевой и был любимцем Кучмы: где сейчас исполнитель хита "Ой, смереко" Гнатюк (фото)

В последние годы о Гнатюке вообще ничего не слышно

Украинский артист Николай Гнатюк, как и Наталья Ветлицкая, был звездой в 80 и 90-х годах, но сейчас о нем практически ничего не слышно. Певец запомнился такими легендарными хитами, как "Ой, смереко", "Птица счастья" и "Малиновый звон".

Что известно:

Николай Гнатюк был звездой 80-90-х годов и любимчиком второго президента Украины Леонида Кучмы

Артист, вероятно, живет сейчас в Германии, он стал религиозным человеком и не появляется в медийном пространстве

"Телеграф" решил выяснить, как изменился Николай Гнатюк и чем занимается. Мы узнали о нем некоторые факты.

Николай Гнатюк — что о нем известно

Николай Гнатюк родился 14 сентября 1952 года в селе Немировка Хмельницкой области. Творческую карьеру он начал в ансамбле "Мы — одесситы", а первые успехи пришли после записи с оркестром Ростислава Бабича, что открыло ему путь на телевидение.

Николай Гнатюк в молодости

В 1978 году Гнатюк одержал победу на конкурсе артистов эстрады в Запорожье, а через год занял третье место на VI Всесоюзном конкурсе артистов эстрады позволило ему выступать за границей. А песня "Танец на барабане" принесла артисту первое место на фестивале "Интервидение" в Сопоте в 1980 году.

Николая Гнатюка хотела напоить Алла Пугачева

К слову, на этом мероприятии с Гнатюком случилась курьезная ситуация, которой он поделился в интервью Дмитрию Гордону. Накануне конкурса в Сопоте Алла Пугачева пыталась напоить его, пригласив на вечеринку, чтобы снизить шансы на победу, потому что у нее был свой "фаворит". Но Николай тихо вышел через черный ход, вернулся в гостиницу и подготовился к конкурсу.

Самыми популярными песнями Гнатюка являются "Птица счастья", "Малиновый звон", "Белые ставни", а также украиноязычные "Ой, смерека", "Час рікою тече" и другие. За выдающийся вклад в музыку Гнатюку присвоено звание народного артиста Украинской ССР.

Украинский актер Сергей Калантай в интервью obozrevatel отметил, что Николай Гнатюк даже был любимцем второго президента Украины Леонида Кучмы.

Николай Гнатюк біл любимцем Леонида Кучмы

Народный артист, его очень любил в свое время Кучма – Николай был человек эпохи. Весь бывший Союз восхищался им. Как он сейчас живет, не могу сказать. Только знаю, что стал очень религиозным. Он очень человечный, компанейский, любит рассказывать анекдоты Сергей Калантай

Где сейчас Николай Гнатюк и что говорит о войне

Согласно данным за 2024 год, как рассказывал в интервью obozrevatel родной брат артиста Анатолий Гнатюк, он в конце 2023 года выехал из Украины. Николай переехал к единственному сыну в Германию.

Николай Гнатюк пропал из медийного пространства

Николай взял творческую паузу, да и возраст уже такой, почтенный. В Германии не выступает. Но я убежден, что он вернется в Украину и еще будет петь для нашего народа. Мы с ним постоянно на связи. Николай является очень верующим человеком, молится за нас и нашу победу. И мы еще точно вместе споем Анатолий Гнатюк

Некоторое время под псевдонимом "Анастасий" певец записывал церковные композиции и едва ли не отправился в монахи. Интервью он давно не дает и не появляется в медийном пространстве.

Как выглядит сейчас Николай Гнатюк

