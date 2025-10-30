Родилась в Киеве: как выглядит украинская жена Макаревича, которая младше на 30 лет

После полномасштабного вторжения у пары родился сын

Известный российский певец и актер, участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич находится в браке с уроженкой Украины Эйнат Кляйн. У них большая разница в возрасте.

Что нужно знать:

Эйнат Кляйн родилась в Киеве и получила образование в КНУ имени Шевченко

После переезда в Израиль недолго вела туристический бизнес и открыла новое дело

Пара живет в Израиле, воспитывает сына и открыто осуждает войну России против Украины

Уроженец Москвы в своей жизни был официально женат четыре раза, ко всему между браками исполнитель часто крутил романы. Его нынешней супругой является украинка, которая уже долгое время проживает в Израиле и младше артиста на 30 лет.

Эйнат Кляйн (настоящее имя Инна Калинина) родилась в Киеве 31 мая 1984 года. После школы киевлянка окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналист", а позже по программе репатриации отправилась в Израиль, где поступила на исторический факультет Университета Бар-Илана в городе Рамат-Ган.

В 2011 году Кляйн вышла замуж за украинца — ученого, специализирующегося на химической физике, Дмитрия Резникова. Пара прожила вместе в Хайфе, Иерусалиме, Сан-Хосе и Сан-Франциско, но спустя четыре года брака их пути разошлись.

В Израиле Калинина задумалась о смене имени. Фамилия Кляйн на идише, языке восточноевропейских евреев, означает "маленький". Имя Эйнат на иврите переводится как "горный источник".

После окончания учебы Эйнат открыла собственное туристическое агентство, специализировавшееся на организации элитных туров в Эфиопию и страны Ближнего Востока. Во время одной из поездок в Эфиопию уроженка Киева и познакомилась с Андреем Макаревичем. Со временем из-за кризиса женщина закрыла агентство, но вскоре она нашла новое дело — теперь с мужем-россиянином занимается продажей элитных вин.

В 2019 году пара поженилась, а 30 марта 2022 года у них родился сын, которого назвали Эйтан. Сейчас Макаревич и Кляйн живут в Израиле. К слову, супруги осуждают войну России против Украины.

Макаревич с сыном Эйтаном. Фото: instagram.com/_einatklein

Напомним, что выехали из России в 2022 году выступившие против войны в Украине Алла Пугачева и Максим Галкин. Супруги сначала жили в Израиле, но сейчас обзавелись новым жильем в новой стране.