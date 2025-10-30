Укр

Родилась в Киеве: как выглядит украинская жена Макаревича, которая младше на 30 лет

Татьяна Кармазина
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн Новость обновлена 30 октября 2025, 20:40
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн. Фото Коллаж "Телеграфа"

После полномасштабного вторжения у пары родился сын

Известный российский певец и актер, участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич находится в браке с уроженкой Украины Эйнат Кляйн. У них большая разница в возрасте.

Что нужно знать:

  • Эйнат Кляйн родилась в Киеве и получила образование в КНУ имени Шевченко
  • После переезда в Израиль недолго вела туристический бизнес и открыла новое дело
  • Пара живет в Израиле, воспитывает сына и открыто осуждает войну России против Украины

Уроженец Москвы в своей жизни был официально женат четыре раза, ко всему между браками исполнитель часто крутил романы. Его нынешней супругой является украинка, которая уже долгое время проживает в Израиле и младше артиста на 30 лет.

Эйнат Кляйн Андрей Макаревич
Фото: instagram.com/_einatklein

Эйнат Кляйн (настоящее имя Инна Калинина) родилась в Киеве 31 мая 1984 года. После школы киевлянка окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналист", а позже по программе репатриации отправилась в Израиль, где поступила на исторический факультет Университета Бар-Илана в городе Рамат-Ган.

Эйнат Кляйн Инна Калинина
Фото: instagram.com/_einatklein
Эйнат Кляйн
Фото: instagram.com/_einatklein

В 2011 году Кляйн вышла замуж за украинца — ученого, специализирующегося на химической физике, Дмитрия Резникова. Пара прожила вместе в Хайфе, Иерусалиме, Сан-Хосе и Сан-Франциско, но спустя четыре года брака их пути разошлись.

Эйнат Кляйн
Фото: instagram.com/_einatklein

В Израиле Калинина задумалась о смене имени. Фамилия Кляйн на идише, языке восточноевропейских евреев, означает "маленький". Имя Эйнат на иврите переводится как "горный источник".

Эйнат Кляйн Израиль
Фото: instagram.com/_einatklein

После окончания учебы Эйнат открыла собственное туристическое агентство, специализировавшееся на организации элитных туров в Эфиопию и страны Ближнего Востока. Во время одной из поездок в Эфиопию уроженка Киева и познакомилась с Андреем Макаревичем. Со временем из-за кризиса женщина закрыла агентство, но вскоре она нашла новое дело — теперь с мужем-россиянином занимается продажей элитных вин.

Эйнат Кляйн муж Андрей Макаревич
Фото: instagram.com/_einatklein
Макаревич жена Эйнат Кляйн
Фото: instagram.com/_einatklein

В 2019 году пара поженилась, а 30 марта 2022 года у них родился сын, которого назвали Эйтан. Сейчас Макаревич и Кляйн живут в Израиле. К слову, супруги осуждают войну России против Украины.

Андрей Макаревич сын Эйтан
Макаревич с сыном Эйтаном. Фото: instagram.com/_einatklein
Эйнат Кляйн сын Эйтан
Фото: instagram.com/_einatklein

Напомним, что выехали из России в 2022 году выступившие против войны в Украине Алла Пугачева и Максим Галкин. Супруги сначала жили в Израиле, но сейчас обзавелись новым жильем в новой стране.

