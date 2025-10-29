В браке второй раз: как выглядит жена и дочери украинского актера Алексея Горбунова (фото)

Супруга звезды Ирина является непубличным человеком

Известный украинский актер театра и кино Алексей Горбунов, отказавшийся от карьеры в России из-за войны в родной Украине, женат и имеет двоих дочерей. Находится в браке мужчина второй раз.

Что нужно знать:

Первый брак Горбунова был с художницей Светланой Лопуховой, у них общая дочь Анастасия

С 2009 года актер женат на Ирине Ковалевой, есть дочь Софья

Семья украинского артиста с 2010 года живет в Одессе

Первый брак в звезды был с художницей Светланой Лопуховой, от которой у него есть 24-летняя дочь Анастасия. В июне 2025 года Горбунов рассказал в интервью ТСН, что девушка не живет в Украине.

Она родилась в Киеве, окончила здесь Институт журналистики. Но когда началось полномасштабное вторжение вместе с моей первой женой переехала во Францию. Там она выучила французский язык, сдала экзамены и в этом году уже, надеюсь, завершит обучение в киношколе в Тулузе и будет кинопродюсером. Так что жду, что она останется во Франции и вызовет когда-нибудь папу на главную роль в свой проект рассказал Алексей Горбунов

Актер с дочерью Анастасией

Вот как сейчас выглядит Анастасия Горбунова

С 2009 года артист находится в браке с Ириной Ковалевой. Женщина редко выходит в свет, поскольку является непубличным человеком. Лишь изредка Горбунов может порадовать своих поклонников общим фото с любимой.

Ирина подарила мужу вторую дочь, которую супруги назвали Софией. В 2025 году девушке исполнилось 16 лет. Сегодня семья Алексея живет в Одессе.

Соня родилась в Москве, в 2009 году, и уже через год вместе с моей второй женой переехала в Одессу. Я купил там маленький дом на море, и с 2010 года мы уже там в основном живем. Соня уже гражданка Украины, слава Богу, и еще маму постоянно побуждает на украинском государственном говорить поделился актер в 2025 году

Горбунов с дочерью Софьей. Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

