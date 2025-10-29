У шлюбі вдруге: як виглядає дружина і доньки українського актора Олексія Горбунова (фото)

Дружина зірки Ірина є непублічною людиною

Відомий український актор театру та кіно Олексій Горбунов, який відмовився від кар’єри у Росії через війну в рідній Україні, одружений і має двох дочок. Перебуває у шлюбі чоловік вдруге.

Що потрібно знати:

Перший шлюб Горбунова був із художницею Світланою Лопуховою, у них спільна дочка Анастасія

З 2009 року актор одружений з Іриною Ковальовою, є дочка Софія

Родина українського артиста з 2010 року мешкає в Одесі

Перший шлюб у зірки був із художницею Світланою Лопуховою, від якої він має 24-річну доньку Анастасію. У червні 2025 року Горбунов розповів в інтерв’ю ТСН, що дівчина не мешкає в Україні.

Вона народилася у Києві, закінчила тут Інститут журналістики. Але коли почалося повномасштабне вторгнення разом з моєю першою дружиною переїхала до Франції. Там вона вивчила французьку мову, склала іспити і цього року вже, сподіваюсь, завершить навчання в кіношколі в Тулузі і буде мати диплом кінопродюсера. Тож чекаю, що вона залишиться у Франції і викличе колись тата на головну роль в свій проєкт розповів Олексій Горбунов

Актор із дочкою Анастасією

Ось як зараз виглядає Анастасія Горбунова

З 2009 року артист одружений з Іриною Ковальовою. Жінка рідко виходить у світ, оскільки є непублічною людиною. Лише зрідка Горбунов може порадувати своїх шанувальників спільним фото з коханою.

Ірина подарувала чоловікові другу дочку, яку подружжя назвало Софією. 2025 року дівчині виповнилося 16 років. Сьогодні родина Олексія мешкає в Одесі.

Соня народилася в Москві, в 2009 році, і вже через рік разом з моєю другою дружиною переїхала до Одеси. Я купив там маленький будинок на морі, і від 2010 року ми вже там в основному знаходимося. Соня вже громадянка України, слава Богу, і ще й маму постійно спонукає українською державною спілкуватися поділився актор у 2025 році

Горбунов із дочкою Софією. Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

