Народилася у Києві: як виглядає українська дружина Макаревича, яка молодша на 30 років

Після повномасштабного вторгнення у пари народився син

Відомий російський співак та актор, учасник рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич перебуває у шлюбі з уродженкою України Ейнат Кляйн. У них велика різниця у віці.

Що потрібно знати:

Ейнат Кляйн народилася у Києві та здобула освіту в КНУ імені Шевченка

Після переїзду до Ізраїлю недовго вела туристичний бізнес і відкрила нову справу

Пара живе в Ізраїлі, виховує сина і відкрито засуджує війну Росії проти України

Уродженець Москви у житті був офіційно одружений чотири рази, до всього між шлюбами виконавець часто крутив романи. Його нинішньою дружиною є українка, яка вже довгий час проживає в Ізраїлі та молодша за артиста на 30 років.

Ейнат Кляйн (справжнє ім’я Інна Калініна) народилася у Києві 31 травня 1984 року. Після школи киянка закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "журналіст", а пізніше за програмою репатріації вирушила до Ізраїлю, де вступила на історичний факультет Університету Бар-Ілана у місті Рамат-Ган.

2011 року Кляйн вийшла заміж за українця — вченого, який спеціалізується на хімічній фізиці, Дмитра Резнікова. Пара прожила разом у Хайфі, Єрусалимі, Сан-Хосе та Сан-Франциско, але через чотири роки шлюбу їх шляхи розійшлися.

В Ізраїлі Калініна задумалася про зміну імені. Прізвище Кляйн ідишем, мовою східноєвропейських євреїв, означає "маленький". Ім’я Ейнат на івриті перекладається як "гірське джерело".

Після закінчення навчання Ейнат відкрила власне туристичне агентство, що спеціалізувалося на організації елітних турів до Ефіопії та країн Близького Сходу. Під час однієї з поїздок до Ефіопії уродженка Києва й познайомилася з Андрієм Макаревичем. З часом через кризу жінка закрила агентство, але незабаром вона знайшла нову справу — тепер із чоловіком-росіянином займається продажем елітних вин.

У 2019 році пара одружилася, а 30 березня 2022 року у них народився син, якого назвали Ейтан. Зараз Макаревич та Кляйн живуть в Ізраїлі. До слова, подружжя засуджує війну Росії проти України.

Макаревич із сином Ейтаном. Фото: instagram.com/_einatklein

