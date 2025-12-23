Назвала измену "бумерангом": как выглядит первая жена Фединчика, от которой он ушел к Денисенко

Актер был в отношениях пять лет, а потом у него завязался роман с коллегой по съемочной площадке

Андрей Фединчик — известный украинский актер, который служил в рядах Вооруженных сил Украины. В начале 2025 года артист уволился из ВСУ по состоянию здоровья и перенес сложную операцию. И именно в этот период у него начался разлад в браке со второй женой — актрисой Наталкой Денисенко, отношения с которой он завязал еще будучи в первом браке.

"Телеграф" рассказывает, что известно о первой жене Андрея Фединчика, изменах и разводе актера с Наталкой Денисенко.

Фединчик и его жены — что известно?

Андрей Фединчик около пяти лет был в браке с Викторией Куксой. Во время съемок сериала "Клан ювелиров" он познакомился с актрисой Денисенко, с которой они играли влюбленную пару. Роман вышел за рамки съемочного процесса и продолжился в реальной жизни. На то время Фединчик был еще в браке, но честно рассказал жене, что влюбился в другую женщину и они оформили развод.

Как рассказал Андрей в новом интервью, хотя им и удалось наладить отношения с Викторией и разойтись мирно, тогда он сделал ей больно своим поступком и заставил страдать. Спустя время ему это вернулось "бумерангом" — его жена Денисенко закрутила роман на стороне с бизнесменом Юрием Савранским, еще будучи в браке с Фединчиком.

Накануне Денисенко первой дала интервью, в котором рассказала о разводе и заявила, что Фединчик ее обижал. На это отреагировала коллега Наталки актриса Ксения Мишина, назвав ее слова враньем и попросила прощения у Фединчика, так как давно знала об измене своей подруги и коллеги.

Также отреагировала на интервью Наталки и бывшая жена Фединчика Виктория. Она обвинила актрису во вранье и назвала ситуацию "бумерангом" для Андрея.

Что известно о первой жене Фединчика?

Женщину зовут Виктория Кукса. Она активно ведет свой блог в Instagram и является операционным менеджером в сети салонов красоты G×Bar Ukraine. Судя по снимкам в соцсети, Виктория много путешествует, любит устраивать фотосессии и ведет активный образ жизни.

После скандального развода бывшего мужа и интервью Наталки Денисенко Виктория поддержала бывшего мужа публично.

Не обвиняю Андрея, потому что мы с ним все вопросы давно закрыли. Сейчас у нас дружественные отношения, я не держу обид. Так бывает, когда вы два взрослых осознанных человека, которые умеют правильно просить прощения и прощать. Это жизнь. Он получил свой "бумеранг", как многие пишут, но я считаю, что самым большим его наказанием было прожить столько лет с Денисенко Виктория Кукса

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Натальи Денисенко после развода. Брак Денисенко и Фединчика длился около восьми лет.