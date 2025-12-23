Рус

Назвала зраду "бумерангом": як виглядає перша дружина Федінчика, від якої він пішов до Денисенко

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
542
Андрій Фединчик двічі був одружений і тепер двічі розлучений Новина оновлена 23 грудня 2025, 11:57
Андрій Фединчик двічі був одружений і тепер двічі розлучений. Фото Колаж "Телеграф"

Актор був у стосунках п’ять років, а потім у нього зав’язався роман із колегою по знімальному майданчику

Андрій Фединчик – відомий український актор, який служив у лавах Збройних сил України. На початку 2025 року артист звільнився із ЗСУ за станом здоров’я та переніс складну операцію. І саме в цей період у нього почався розлад у шлюбі з другою дружиною — актрисою Наталкою Денисенко, стосунки з якою він зав’язав ще в першому шлюбі.

Що варто знати:

  • Андрій Федінчик пішов від першої дружини до Наталки Денисенки
  • Шлюб акторів розпався через вісім років через зраду актриси з бізнесменом
  • Перша дружина Вікторія підтримала Федінчика, назвавши зраду Денисенко "бумерангом"

"Телеграф" розповідає, що відомо про першу дружину Андрія Фединчика, зраду та розлучення актора з Наталкою Денисенкою.

Андрій Федінчик фото

Федінчик та його дружини — що відомо?

Андрій Федінчик близько п’яти років був одружений з Вікторією Куксою. Під час зйомок серіалу "Клан ювелірів" він познайомився з актрисою Денисенко, з якою вони грали закохану пару. Роман вийшов за рамки знімального процесу та продовжився у реальному житті. На той час Федінчик був ще одружений, але чесно розповів дружині, що закохався в іншу жінку і вони оформили розлучення.

Андрій Федінчик фото

Як розповів Андрій у новому інтерв’ю, хоча їм і вдалося налагодити стосунки з Вікторією та розійтися мирно, тоді він зробив їй боляче своїм вчинком та змусив страждати. Через деякий час йому це повернулося "бумерангом" — його дружина Денисенко закрутила роман на стороні з бізнесменом Юрієм Савранським, ще будучи одруженою із Федінчиком.

Напередодні цього Денисенко першою дала інтерв’ю, в якому розповіла про розлучення і заявила, що Федінчик її ображав. На це відреагувала колега Наталки актриса Ксенія Мішина, назвавши її слова брехнею та попросила вибачення у Федінчика, бо давно знала про зраду своєї подруги та колеги.

Також відреагувала на інтерв’ю Наталки та колишня дружина Федінчика Вікторія. Вона звинуватила актрису у брехні та назвала ситуацію "бумерангом" для Андрія.

Наталка Денисенко фото

Що відомо про першу дружину Фединчика?

Жінку звуть Вікторія Кукса. Вона активно веде свій блог у Instagram та є операційним менеджером у мережі салонів краси G×Bar Ukraine. Судячи зі знімків у соцмережі, Вікторія багато подорожує, любить влаштовувати фотосесії та веде активний спосіб життя.

Вікторія Кукса фото

Після скандального розлучення колишнього чоловіка та інтерв’ю Наталки Денисенко Вікторія підтримала колишнього чоловіка публічно.

Не звинувачую Андрія, бо ми з ним усі запитання давно закрили. Зараз у нас дружні стосунки, я не тримаю образ. Так буває, коли ви дві дорослі усвідомлені людини, які вміють правильно просити вибачення та прощати. Це життя. Він отримав свій "бумеранг", як багато хто пишуть, але я вважаю, що найбільшим його покаранням було прожити стільки років з Денисенко

Вікторія Кукса

Вікторія Кукса фото

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Наталії Денисенко після розлучення. Шлюб Денисенко та Федінчика тривав близько восьми років.

Теги:
#Скандал #Розлучення #Наталка Денисенко #Андрій Федінчік