Назвала зраду "бумерангом": як виглядає перша дружина Федінчика, від якої він пішов до Денисенко

Актор був у стосунках п’ять років, а потім у нього зав’язався роман із колегою по знімальному майданчику

Андрій Фединчик – відомий український актор, який служив у лавах Збройних сил України. На початку 2025 року артист звільнився із ЗСУ за станом здоров’я та переніс складну операцію. І саме в цей період у нього почався розлад у шлюбі з другою дружиною — актрисою Наталкою Денисенко, стосунки з якою він зав’язав ще в першому шлюбі.

Що варто знати:

Андрій Федінчик пішов від першої дружини до Наталки Денисенки

Шлюб акторів розпався через вісім років через зраду актриси з бізнесменом

Перша дружина Вікторія підтримала Федінчика, назвавши зраду Денисенко "бумерангом"

"Телеграф" розповідає, що відомо про першу дружину Андрія Фединчика, зраду та розлучення актора з Наталкою Денисенкою.

Федінчик та його дружини — що відомо?

Андрій Федінчик близько п’яти років був одружений з Вікторією Куксою. Під час зйомок серіалу "Клан ювелірів" він познайомився з актрисою Денисенко, з якою вони грали закохану пару. Роман вийшов за рамки знімального процесу та продовжився у реальному житті. На той час Федінчик був ще одружений, але чесно розповів дружині, що закохався в іншу жінку і вони оформили розлучення.

Як розповів Андрій у новому інтерв’ю, хоча їм і вдалося налагодити стосунки з Вікторією та розійтися мирно, тоді він зробив їй боляче своїм вчинком та змусив страждати. Через деякий час йому це повернулося "бумерангом" — його дружина Денисенко закрутила роман на стороні з бізнесменом Юрієм Савранським, ще будучи одруженою із Федінчиком.

Напередодні цього Денисенко першою дала інтерв’ю, в якому розповіла про розлучення і заявила, що Федінчик її ображав. На це відреагувала колега Наталки актриса Ксенія Мішина, назвавши її слова брехнею та попросила вибачення у Федінчика, бо давно знала про зраду своєї подруги та колеги.

Також відреагувала на інтерв’ю Наталки та колишня дружина Федінчика Вікторія. Вона звинуватила актрису у брехні та назвала ситуацію "бумерангом" для Андрія.

Що відомо про першу дружину Фединчика?

Жінку звуть Вікторія Кукса. Вона активно веде свій блог у Instagram та є операційним менеджером у мережі салонів краси G×Bar Ukraine. Судячи зі знімків у соцмережі, Вікторія багато подорожує, любить влаштовувати фотосесії та веде активний спосіб життя.

Після скандального розлучення колишнього чоловіка та інтерв’ю Наталки Денисенко Вікторія підтримала колишнього чоловіка публічно.

Не звинувачую Андрія, бо ми з ним усі запитання давно закрили. Зараз у нас дружні стосунки, я не тримаю образ. Так буває, коли ви дві дорослі усвідомлені людини, які вміють правильно просити вибачення та прощати. Це життя. Він отримав свій "бумеранг", як багато хто пишуть, але я вважаю, що найбільшим його покаранням було прожити стільки років з Денисенко Вікторія Кукса

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Наталії Денисенко після розлучення. Шлюб Денисенко та Федінчика тривав близько восьми років.