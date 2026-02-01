Смертельно болен и сильно осунулся. Как сейчас выглядит 84-летний путинист Лев Лещенко

Много раз выступал в Украине с концертной программой

Российский певец Лев Лещенко, поддерживающий кровопролитную войну против Украины, страдает от редкого заболевания и жалуется на мизерную пенсию.

Что нужно знать:

"Золотой баритон" столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем

У певца диагностировали редкое прогрессирующее заболевание

Артист известен не только песнями, но и поддержкой российской агрессии и антиукраинскими заявлениями

Будущий артист родился 1 февраля 1942 года в Москве. В советское время его называли "золотым баритоном", а его песни сразу становились хитами. К примеру, одной из самых известных его композиций стала песня "День Победы". Не раз приезжал с концертами в Украину.

Лещенко по-прежнему живет и работает в стране-агрессорше, однако его творческая активность снизилась из-за проблем со здоровьем. При этом он успевает жаловаться на маленькую пенсию как для "заслуженного артиста". По его словам, выплата составляла около 30 тысяч рублей (9 тысяч гривен).

Летом 2024 года росСМИ писали, что у исполнителя диагностировали транстиретиновый амилоидоз (ATTR-амилоидоз). Это тяжелое прогрессирующее заболевание связано с нарушением обмена белков и может вызывать различные осложнения, в том числе проблемы с сердцем. Сообщалось, что артисту был необходим дорогостоящий препарат, однако лекарство ему удалось получить бесплатно.

В октябре 2025 года сообщалось, что Лещенко задыхается и имеет проблемы со спиной. Сейчас он выступает под фонограмму и дает лишь недолгие концерты. На крупные сцены артист уже не выходит: ему трудно стоять, поэтому исполнять песни приходится сидя. Этот "букет" болезней дает о себе знать: 84-летний певец очень состарился и осунулся.

Что Лев Лещенко говорит о войне

С 2014 года певец открыто распространял ложь о якобы существующих "притеснениях русского языка в Украине" и утверждал, что лично наблюдал это во время гастролей. Тогда же он позволял себе выдвигать украинцам условия. В частности, заявлял, что Россия могла бы вернуть Крым (аннексию которого он поддержал), если Украина выполнит ряд требований.

Заберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия – больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам Лев Лещенко

После начала полномасштабного вторжения путинист публично высказался в поддержку агрессии против Украины. Он стал регулярно появляться в окружении сторонников войны и время от времени участвует в эфирах пропагандистских каналов. Также Лещенко выступал в больницах перед ранеными участниками так называемой "СВО". Он внесен в базу "Миротворец" и за сознательное участие в информационно-пропагандистской акции РФ — телемосте "Надо поговорить" между Россией и Украиной, организованном каналом "Россия 1".

Ранее мы писали, что известна певица из Ужгорода отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт.