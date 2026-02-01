Смертельно хворий і сильно змарнів. Як зараз виглядає 84-річний путініст Лев Лещенко

Багато разів виступав в Україні із концертною програмою

Російський співак Лев Лещенко, який підтримує кровопролитну війну проти України, страждає від рідкісного захворювання та скаржиться на мізерну пенсію.

Що потрібно знати:

"Золотий баритон" зіштовхнувся із серйозними проблемами зі здоров’ям

У співака діагностували рідкісне захворювання, що прогресує

Артист відомий не лише піснями, а й підтримкою російської агресії та антиукраїнськими заявами

Майбутній артист народився 1 лютого 1942 року у Москві. За радянських часів його називали "золотим баритоном", а його пісні одразу ставали хітами. Наприклад, однією з найвідоміших його композицій стала пісня "День Победы". Неодноразово приїжджав із концертами в Україну.

Лещенко, як і раніше, живе і працює в країні-агресорці, проте його творча активність знизилася через проблеми зі здоров’ям. При цьому він встигає скаржитися на маленьку пенсію для "заслуженого артиста". За його словами, виплата становила близько 30 тисяч рублів (9 тисяч гривень).

Влітку 2024 року росЗМІ писали, що у виконавця діагностували транстиретиновий амілоїдоз (ATTR-амілоїдоз). Це важке захворювання, що прогресує, пов’язане з порушенням обміну білків і може викликати різні ускладнення, зокрема проблеми із серцем. Повідомлялося, що артисту потрібний дорогий препарат, проте ліки йому вдалося отримати безплатно.

У жовтні 2025 року повідомлялося, що Лещенко задихається та має проблеми зі спиною. Нині він виступає під фонограму і дає лише недовгі концерти. На великі сцени артист уже не виходить: йому важко стояти, тож виконувати пісні доводиться сидячи. Цей "букет" хвороб дається взнаки: 84-річний співак дуже постарів і змарнів.

Що Лев Лещенко говорить про війну

З 2014 року співак відкрито поширював брехню про нібито існуючі "утиски російської мови в Україні" і стверджував, що особисто спостерігав це під час гастролей. Тоді ж він дозволяв собі висувати українцям умови. Зокрема, заявляв, що Росія могла б повернути Крим (анексію якого він підтримав), якщо Україна виконає низку вимог.

Заберіть правих радикалів, дайте статус російської мови та відродіть усі парламентські партії. Виконайте три умови – більше нічого. І Росія, може, Крим і віддасть вам Лев Лещенко

Після початку повномасштабного вторгнення путініст публічно висловився на підтримку агресії проти України. Він став регулярно з’являтися серед прихильників війни та іноді бере участь в ефірах пропагандистських каналів. Також Лещенко виступав у лікарнях перед пораненими учасниками так званої "СВО". Він внесений до бази "Миротворець" й за свідому участь в інформаційно-пропагандистській акції РФ — телемісті "Надо поговорить" між Росією та Україною, організованому каналом "Россия 1".

