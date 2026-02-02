ДТП в день годовщины смерти Скрябина: Могилевская показала последствия столкновения с фурой на заснеженной трассе (видео)

Певица показала видео с места аварии

В понедельник, 2 февраля, в день годовщины смерти легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, произошло неожиданное и немного мистическое событие. Певица Наталья Могилевская попала в ДТП. И да — это та самая дата, когда в Украине ежегодно вспоминают трагедию, которая унесла жизнь фронтмена группы Скрябин в 2015 году.

Наталья ехала за рулем, когда произошла авария. Ее авто серьезно повреждено после столкновения с грузовиком, и артистка сама опубликовала видео с места происшествия в Instagram, где видны изуродованный автомобиль и заснеженная дорога. Она спокойно призвала подписчиков осторожничать на скользких дорогах и сообщила, что ждет такси.

Интересно, что ДТП произошло именно в день смерти Скрябина – 2 февраля. Андрей Кузьменко погиб в ДТП в Днепропетровской области еще в 2015-м, когда его внедорожник столкнулся с молоковозом.

Под сообщением сразу появились комментарии с поддержкой певицы и фразами о том, что Кузьма "будто подставил свое крыло" Могилевской в этот символический день. Артистка в сторис отметила, что сама подумала об этом совпадении.

Комментарии под постом Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сторис Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Пока об обстоятельствах ДТП ничего не сообщается. Однако Наталья успокоила фанатов в видео.

