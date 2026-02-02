ДТП у день роковин Скрябіна: Могилевська показала наслідки зіткнення з фурою на засніженій трасі (відео)

Співачка показала відео з місця аварії

У понеділок, 2 лютого, у день роковин смерті легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), відбулася несподівана й трохи містична подія. Співачка Наталія Могилевська потрапила в ДТП. І так — це та сама дата, коли в Україні щороку згадують трагедію, що забрала життя фронтмена гурту Скрябін у 2015 році.

Що варто знати

Аварія за участю Наталії Могилевської сталася 2 лютого — саме в день роковин загибелі її близького друга та колеги Кузьми Скрябіна

Автомобіль артистки отримав значні пошкодження після зіткнення з вантажівкою на засніженій та слизькій трасі

Після інциденту Могилевська вийшла на зв'язок, продемонструвавши спокій і закликавши водіїв бути уважними через складні погодні умови

Наталія їхала за кермом, коли трапилась аварія. Її авто серйозно пошкоджене після зіткнення з вантажівкою, і артистка сама оприлюднила відео з місця пригоди в Instagram, де видно понівечене авто та засніжену дорогу. Вона спокійно закликала підписників бути обережними на слизьких дорогах і повідомила, що чекає на таксі.

Цікаво, що ДТП сталося саме в день смерті Скрябіна — 2 лютого. Андрій Кузьменко загинув у ДТП в Дніпропетровській області ще у 2015-му, коли його позашляховик зіткнувся з молоковозом.

Під дописом одразу з’явилися коментарі з підтримкою співачки і фразами про те, що Кузьма "ніби підставив своє крило" Могилевській у цей символічний день. Сама артистка у сторіс зазначила, що сама подумала про цей збіг.

Коментарі під дописом Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сторіс Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Поки що про обставини ДТП нічого не повідомляється. Однак Наталія заспокоїла фанів у відео.

