Вместе и дома, и в кадре: что известно о жене актера Рудинского, которая родила ему сына

Александр Рудинский — известный украинский актер, который сыграл главную роль в фильме "Камень, бумага, ножницы", получивший премию BAFTA в 2025 году, а также снялся в популярном сериале "Тиха нава". О личной жизни он говорит крайне редко, но за кулисами его работы – история любви, которая началась еще в студенческие годы.

Рудинский впервые встретил свою будущую жену Марию Заниборщ (ныне Рудинскую) в университете имени Карпенко-Карого, где они были однокурсниками. Девушка была его старостой.

Александр Рудинский с супругой Марией. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Однако романтические отношения между ними завязались на четвертом курсе. Официально пара поженилась 25 июня 2020 года. В сентябре того же года у них родился сын Петр.

Александр Рудинский с женой и сыном. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

О жене Александр говорит с теплом. Более того, он называет ее потрясающей и героиней, ведь когда ему пришлось поехать на съемки в Румынию, Мария осталась одна с годовалым ребенком на целый месяц.

Александр Рудинский с супругой Марией и отпрыском Петром. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Интересно, что Александр и Мария часто работают вместе в театре и кино. Они играют в спектаклях Национального академического драматического театра имени Ивана Франко и даже изображают влюбленные пары на сцене и в кадре, что придает их отношениям особуй химии. Актер сам говорит, что театральный труд стал частью их семейной жизни.

В частности, они вместе снялись в фильме "Збори ОСББ", где сыграли супругов. Там они превратились в пару, которая переживает кризис в отношениях, но пытается выйти из него.

Александр Рудинский и Мария Рудинская во время съемок "Собрание ОСМД". Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Мария родилась 22 сентября в Киеве. Сейчас ей 33 года. В 2018 году она закончила КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого, и на профессиональную сцену вышла еще во время учебы. Дебют девушки прошел в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. С 2019 жена Александра Рудинского работает в театре имени Франко.

Мария Рудинская. Фото: instagram.com/maryrudinska

