Вместе и дома, и в кадре: что известно о жене актера Рудинского, которая родила ему сына
Вместе супруги еще с университетских лет
Александр Рудинский — известный украинский актер, который сыграл главную роль в фильме "Камень, бумага, ножницы", получивший премию BAFTA в 2025 году, а также снялся в популярном сериале "Тиха нава". О личной жизни он говорит крайне редко, но за кулисами его работы – история любви, которая началась еще в студенческие годы.
Что следует знать
- Будущий актер познакомился с женой в университете, но встречаться они начали на четвертом курсе
- Супруги не только воспитывают сына, но и постоянно работают вместе, воплощая влюбленные пары на сцене театра имени Франко и в кинопроектах
- О жене актер отзывается с теплом и называет ее героиней
Рудинский впервые встретил свою будущую жену Марию Заниборщ (ныне Рудинскую) в университете имени Карпенко-Карого, где они были однокурсниками. Девушка была его старостой.
Однако романтические отношения между ними завязались на четвертом курсе. Официально пара поженилась 25 июня 2020 года. В сентябре того же года у них родился сын Петр.
О жене Александр говорит с теплом. Более того, он называет ее потрясающей и героиней, ведь когда ему пришлось поехать на съемки в Румынию, Мария осталась одна с годовалым ребенком на целый месяц.
Интересно, что Александр и Мария часто работают вместе в театре и кино. Они играют в спектаклях Национального академического драматического театра имени Ивана Франко и даже изображают влюбленные пары на сцене и в кадре, что придает их отношениям особуй химии. Актер сам говорит, что театральный труд стал частью их семейной жизни.
В частности, они вместе снялись в фильме "Збори ОСББ", где сыграли супругов. Там они превратились в пару, которая переживает кризис в отношениях, но пытается выйти из него.
Мария родилась 22 сентября в Киеве. Сейчас ей 33 года. В 2018 году она закончила КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого, и на профессиональную сцену вышла еще во время учебы. Дебют девушки прошел в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. С 2019 жена Александра Рудинского работает в театре имени Франко.
