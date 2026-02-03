Разом і вдома, і в кадрі: що відомо про дружину актора Рудинського, яка народила йому сина

Разом подружжя ще з університетських років

Олександр Рудинський — відомий український актор, який зіграв головну роль у фільмі "Камінь, папір, ножиці", що отримав премію BAFTA у 2025 році, а також знявся у популярному серіалі "Тиха нава". Про особисте життя він говорить вкрай рідко, але за лаштунками його роботи — історія кохання, яка почалася ще у студентські роки.

Що варто знати

Майбутній актор познайомився з дружиною в університеті, але зустрічатися вони почали на четвертому курсі

Подружжя не лише виховує сина, а й постійно працює разом, втілюючи закохані пари на сцені театру імені Франка та у кінопроєктах

Про дружину актор відгукується із теплом і називає її героїнею

Рудинський вперше зустрів свою майбутню дружину, Марію Заниборщ (нині Рудинську), в університеті імені Карпенка-Карого, де вони були однокурсниками. Дівчина була його старостою.

Олександр Рудинський з дружиною Марією. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Проте романтичні стосунки між ними зав'язалися аж на четвертому курсі. Офіційно пара одружилася 25 червня 2020 року. У вересні того ж року у них народився син Петро.

Олександр Рудинський з дружиною та сином. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Про дружину Олександр говорить з теплом. Ба більше, він називає її приголомшливою та героїнею, адже коли йому довелося поїхати на зйомки до Румунії, Марія залишилася сама із однорічною дитиною на цілий місяць.

Олександр Рудинський з дружиною Марією і сином Петром. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Цікаво, що Олександр і Марія часто працюють разом у театрі та кіно. Вони грають у виставах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка і навіть зображають закохані пари на сцені та в кадрі, що додає їхнім стосункам особливої хімії. Актор сам каже, що театральна праця стала частиною їхнього сімейного життя.

Зокрема, вони разом знялися у фільмі "Збори ОСББ", де зіграли подружжя. Там вони перевтілилися у пару, яка переживає кризу в стосунках, але намагається вийти із неї.

Олександр Рудинський та Марія Рудинська під час знімань "Збори ОСББ". Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Марія народилася 22 вересня в Києві. Зараз їй 33 роки. У 2018 році вона закінчила КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, і на професійну сцену вийшла ще під час навчання. Дебют дівчини відбувся у Театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра. З 2019 року дружина Олександра Рудинського працює в театрі імена Франка.

Марія Рудинська. Фото: instagram.com/maryrudinska

