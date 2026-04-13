Андрей Джеджула показал, как "отработать" пасхальную паску: 50 раз одним махом (видео)

Ведущий рассказал о своем ритуале

Праздники – это не только радость общения, но и настоящее испытание для фигуры. Известный шоумен Андрей Джеджула решил не откладывать форму "на потом" и показал собственным примером, как прийти в себя после щедрого праздничного стола.

На второй день Пасхи телеведущий опубликовал в своих Instagram-сторис мотивирующее видео. Пока большинство доедает запасы праздничных блюд, Джеджула продемонстрировал свои фирменные "50 раз за раз".

Суть этого способа проста, но действенна: шоумен без остановки и передышки отжался от пола ровно 50 раз. Шоумен доказывает, что даже после вкусной паски и домашних деликатесов можно оставаться в превосходной физической форме, если иметь железную дисциплину.

"Мои 50 раз за раз после Пасхи и вкусной паски" — коротко прокомментировал свой спорт-сет шоумен.

К слову, Андрею в августе исполнится 51 год. Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал, чем сейчас занимается Джеджула, являющийся многодетным отцом. В октябре 2024 года ведущий присоединился к добровольческому подразделению, специализирующемуся на противодействии враждебным беспилотникам.