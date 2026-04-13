Андрій Джеджула показав, як "відпрацювати" великодню паску: 50 разів одним махом (відео)

Ведучий розповів про свій ритуал

Свята — це не лише радість спілкування, а й справжнє випробування для фігури. Відомий шоумен Андрій Джеджула вирішив не відкладати форму "на потім" і показав власним прикладом, як прийти до тями після щедрого святкового столу.

На другий день Великодня телеведучий опублікував у своїх Instagram-сторіз мотивуюче відео. Поки більшість доїдає запаси святкових страв, Джеджула продемонстрував свої фірмові "50 разів за раз".

Суть цього способу проста, але дієва: шоумен без жодної зупинки та перепочинку віджався від підлоги рівно 50 разів. Шоумен доводить, що навіть після смачної паски та домашніх делікатесів можна залишатися в чудовій фізичній формі, якщо мати залізну дисципліну.

"Мої 50 раз за раз після Великодня і смачної паски" — коротко прокоментував свій спорт-сет шоумен.

До слова, Андрію у серпні виповниться 51 рік. Раніше "Телеграф" детальніше розповідав, чим зараз займається Джеджула, який є багатодітним батьком. У жовтні 2024 року ведучий приєднався до добровольчого підрозділу, що спеціалізується на протидії ворожим безпілотникам.