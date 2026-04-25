Новый трек Дорофеевой привел шума в Threads: что не так с песней и почему хейтят певицу

Наталья Дума
Автор
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева. Фото Колаж Телеграфу

Певицу хейтят за то, что она пытается казаться моложе

Известная украинская певица Надя Дорофеева анонсировала свой первый англоязычный трек, который должен выйти 30 апреля, и даже выложила короткое танцевальное видео в TikTok. Однако пользователи сети полагают, что выйти на зарубежный рынок у певицы не получится и вообще ей "уже не 15", чтобы записывать подобные видео.

Один из фан-аккаунтов певицы опубликовал этот ролик в Threads с подписью о "первом англоязычном треке DOROFEEVA". Публикация собрала активные обсуждения – от восхищения до критики.

Часть пользователей отреагировала достаточно резко. В комментариях звучали замечания по "зумерским движениям" и попыткам соответствовать трендам младшей аудитории, а также иронические сравнения с другими попартистами.

  • "Она в курсе что ей не 15, и в ее возрасте все эти зуммерские движения, (украденные — ред.) у к-поп групп, уже немного странно выглядят? ";
  • "Интересно, сколько еще лет Надежда будет притворяться подростком?";
  • "Можно заметить, что карьера украинских артистов заканчивается, когда они пытаются выйти на международного зрителя",
  • "Что при Каменских "Молоко"?";

Некоторые подвергли сомнению саму идею англоязычного выхода, считая, что украинским исполнителям сложно закрепиться на международном рынке. В то же время другая часть аудитории восприняла фрагмент гораздо положительнее. У TikTok под видео появились комментарии о том, что трек "звучит как хит", а сам ролик просматривают по несколько десятков раз.

  • "Испытываете этот запах? Это хит!";
  • "Пересмотрела где-то 30 раз, обожаю";
  • "Это очень нее прикольно, но будто ничего не понимаю, теперь надо учить английский".

