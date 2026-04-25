Новый трек Дорофеевой привел шума в Threads: что не так с песней и почему хейтят певицу

Певицу хейтят за то, что она пытается казаться моложе

Известная украинская певица Надя Дорофеева анонсировала свой первый англоязычный трек, который должен выйти 30 апреля, и даже выложила короткое танцевальное видео в TikTok. Однако пользователи сети полагают, что выйти на зарубежный рынок у певицы не получится и вообще ей "уже не 15", чтобы записывать подобные видео.

Один из фан-аккаунтов певицы опубликовал этот ролик в Threads с подписью о "первом англоязычном треке DOROFEEVA". Публикация собрала активные обсуждения – от восхищения до критики.

Часть пользователей отреагировала достаточно резко. В комментариях звучали замечания по "зумерским движениям" и попыткам соответствовать трендам младшей аудитории, а также иронические сравнения с другими попартистами.

"Она в курсе что ей не 15, и в ее возрасте все эти зуммерские движения, (украденные — ред.) у к-поп групп, уже немного странно выглядят? ";

"Интересно, сколько еще лет Надежда будет притворяться подростком?";

"Можно заметить, что карьера украинских артистов заканчивается, когда они пытаются выйти на международного зрителя",

"Что при Каменских "Молоко"?";

Некоторые подвергли сомнению саму идею англоязычного выхода, считая, что украинским исполнителям сложно закрепиться на международном рынке. В то же время другая часть аудитории восприняла фрагмент гораздо положительнее. У TikTok под видео появились комментарии о том, что трек "звучит как хит", а сам ролик просматривают по несколько десятков раз.

"Испытываете этот запах? Это хит!";

"Пересмотрела где-то 30 раз, обожаю";

"Это очень нее прикольно, но будто ничего не понимаю, теперь надо учить английский".

