Новый трек Дорофеевой привел шума в Threads: что не так с песней и почему хейтят певицу
Певицу хейтят за то, что она пытается казаться моложе
Известная украинская певица Надя Дорофеева анонсировала свой первый англоязычный трек, который должен выйти 30 апреля, и даже выложила короткое танцевальное видео в TikTok. Однако пользователи сети полагают, что выйти на зарубежный рынок у певицы не получится и вообще ей "уже не 15", чтобы записывать подобные видео.
Один из фан-аккаунтов певицы опубликовал этот ролик в Threads с подписью о "первом англоязычном треке DOROFEEVA". Публикация собрала активные обсуждения – от восхищения до критики.
Часть пользователей отреагировала достаточно резко. В комментариях звучали замечания по "зумерским движениям" и попыткам соответствовать трендам младшей аудитории, а также иронические сравнения с другими попартистами.
- "Она в курсе что ей не 15, и в ее возрасте все эти зуммерские движения, (украденные — ред.) у к-поп групп, уже немного странно выглядят? ";
- "Интересно, сколько еще лет Надежда будет притворяться подростком?";
- "Можно заметить, что карьера украинских артистов заканчивается, когда они пытаются выйти на международного зрителя",
- "Что при Каменских "Молоко"?";
Некоторые подвергли сомнению саму идею англоязычного выхода, считая, что украинским исполнителям сложно закрепиться на международном рынке. В то же время другая часть аудитории восприняла фрагмент гораздо положительнее. У TikTok под видео появились комментарии о том, что трек "звучит как хит", а сам ролик просматривают по несколько десятков раз.
- "Испытываете этот запах? Это хит!";
- "Пересмотрела где-то 30 раз, обожаю";
- "Это очень нее прикольно, но будто ничего не понимаю, теперь надо учить английский".
