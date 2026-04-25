Рус

Новий трек Дорофєєвої навів шуму у Threads: що не так з піснею і чому хейтять співачку

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва. Фото Колаж Телеграфу

Співачку хейтять за "спроби" здаватися молодшою

Відома українська співачка Надя Дорофєєва анонсувала свій перший англомовний трек, який має вийти 30 квітня, і вже навіть виклала коротке танцювальне відео у TikTok. Проте користувачі мережі вважають, що вийти на закордонний ринок у співачки не вийде і взагалі їй "вже не 15", щоб записувати подібні відео.

Один із фан-акаунтів співачки опублікував цей ролик у Threads із підписом про "перший англомовний трек DOROFEEVA". Публікація зібрала активні обговорення — від захоплення до критики.

Частина користувачів відреагувала доволі різко. У коментарях лунали зауваження щодо "зумерських рухів" та спроб відповідати трендам молодшої аудиторії, а також іронічні порівняння з іншими попартистами.

  • "Вона в курсі що їй не 15, і в її віці всі ці зумерські рухи, (вкрадені — ред.) в к-поп гуртів, вже трохи дивно виглядають?";
  • "Цікаво, скільки ще років Надія буде прикидатись підлітком?";
  • "Можна помітити, що карʼєра українських артистів закінчується, коли вони намагаються вийти на міжнародного глядача",
  • "Шо за Каменських "Молоко"?";

Дехто поставив під сумнів саму ідею англомовного виходу, вважаючи, що українським виконавцям складно закріпитися на міжнародному ринку. Водночас інша частина аудиторії сприйняла фрагмент значно позитивніше. У TikTok під відео з’явилися коментарі про те, що трек "звучить як хіт", а сам ролик переглядають по кілька десятків разів.

  • "Відчуваєте цей запах? Це хіт!";
  • "Передивилась десь 30 разів, обожнюю ";
  • "Це дужееее прикольно, але наче нічого не розумію, тепер треба вчити англійську".

Теги:
#Надя Дорофєєва #Хейт