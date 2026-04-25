Новий трек Дорофєєвої навів шуму у Threads: що не так з піснею і чому хейтять співачку

Співачку хейтять за "спроби" здаватися молодшою

Відома українська співачка Надя Дорофєєва анонсувала свій перший англомовний трек, який має вийти 30 квітня, і вже навіть виклала коротке танцювальне відео у TikTok. Проте користувачі мережі вважають, що вийти на закордонний ринок у співачки не вийде і взагалі їй "вже не 15", щоб записувати подібні відео.

Один із фан-акаунтів співачки опублікував цей ролик у Threads із підписом про "перший англомовний трек DOROFEEVA". Публікація зібрала активні обговорення — від захоплення до критики.

Частина користувачів відреагувала доволі різко. У коментарях лунали зауваження щодо "зумерських рухів" та спроб відповідати трендам молодшої аудиторії, а також іронічні порівняння з іншими попартистами.

"Вона в курсі що їй не 15, і в її віці всі ці зумерські рухи, (вкрадені — ред.) в к-поп гуртів, вже трохи дивно виглядають?";

"Цікаво, скільки ще років Надія буде прикидатись підлітком?";

"Можна помітити, що карʼєра українських артистів закінчується, коли вони намагаються вийти на міжнародного глядача",

"Шо за Каменських "Молоко"?";

Дехто поставив під сумнів саму ідею англомовного виходу, вважаючи, що українським виконавцям складно закріпитися на міжнародному ринку. Водночас інша частина аудиторії сприйняла фрагмент значно позитивніше. У TikTok під відео з’явилися коментарі про те, що трек "звучить як хіт", а сам ролик переглядають по кілька десятків разів.

"Відчуваєте цей запах? Це хіт!";

"Передивилась десь 30 разів, обожнюю ";

"Це дужееее прикольно, але наче нічого не розумію, тепер треба вчити англійську".

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка TikTok намагався освідчитися коханій за допомогою ляща. Проте, все пішло не за планом.