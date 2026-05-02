Известная певица жестко прошлась по русскоязычным украинцам: "Ты л*х и селюк" (видео)

Звезда не понимает родителей, не переходящих на украинский язык

Известная украинская писательница и певица Ирена Карпа в очередной раз бескомпромиссно высказалась по языковому вопросу в Украине.

В новом интервью для "Украинского радио" звезда откровенно призналась, что не понимает родителей, которые в условиях полномасштабной войны продолжают воспитывать детей на русском языке. По словам Карпы, такой выбор свидетельствует о внутренней несвободе и чувстве неполноценности.

Я не знаю, зачем они это делают. Я не знаю, как можно сейчас чувствовать себя неполноценным по сравнению с русским Алешей, честно, после всего, что произошло. Ну, настолько украинцы крутые, сильные, свободные. Настолько россияне уже забембали меня своей "великой русской культурой" Ирена Карпа

Карпа убеждена, что каждый украинец должен пройти путь внутреннего освобождения колониального прошлого. По ее мнению, язык сегодня – это не просто средство общения, а маркер личной воли.

Надо из себя выжимать раба по капле. Это задача индивидуальная для каждого. Говоришь по русски — значит ты л*х и селюк. Ты человек без собственной воли Ирена Карпа

Напомним, Ирена Карпа уже много лет проживает во Франции с мужем-инженером Людовиком-Кириллом Требюше, однако активно продвигает украинскую культуру за границей и остается одним из самых громких голосов отечественного "культурного десанта".