Зірка не розуміє батьків, які не переходять на українську мову

Відома українська письменниця та співачка Ірена Карпа вчергове безкомпромісно висловилась щодо мовного питання в Україні.

У новому інтерв’ю для "Українського радіо" зірка відверто зізналася, що не розуміє батьків, які в умовах повномасштабної війни продовжують виховувати дітей російською мовою. За словами Карпи, такий вибір свідчить про внутрішню несвободу та почуття меншовартості.

Я не знаю, для чого вони це роблять. Я не знаю, як можна зараз почувати себе меншовартісним порівняно з руским Альошею, чесно, після всього, що сталося. Ну настільки українці круті, сильні, вільні. Настільки росіяни вже забембали мене своєю "великай русскай культурай" Ірена Карпа

Карпа переконана, що кожен українець має пройти шлях внутрішнього звільнення від колоніального минулого. На її думку, мова сьогодні — це не просто засіб спілкування, а маркер особистої волі.

Треба з себе витискати раба по краплі. Це задача індивідуальна кожного. Говориш російською — значить ти лох і селюк. Ти людина без власної волі Ірена Карпа

Нагадаємо, Ірена Карпа вже багато років мешкає у Франції з чоловіком-інженером Людовіком-Кириллом Требюше, проте активно просуває українську культуру за кордоном та залишається одним із найгучніших голосів вітчизняного "культурного десанту".