Зарицкая засветила стройную талию и заставила завидовать фанов: "Похудели классно!" (фото)

33-летняя певица вызвала восхищение поклонников

Солистка группы KAZKA продолжает поражать сеть своим перевоплощением. Александра Зарицкая, уже три года уверенно идущая к фигуре своей мечты, показала результат, от которого перехватывает дыхание.

Певица, недавно открыто поделившаяся успехами своего похудения, опубликовала в Instagram серию новых фотографий. На фото 33-летняя звезда позирует перед камерой в длинном белом платье, облегающем силуэт. Лаконичная одежда идеально подчеркнула обновленные формы артистки и ее невероятно тонкую талию.

Как выглядит сейчас Саша Зарицкая

Александра уже долгое время работает над собой, и с каждым новым выходом становится ясно: она в своей лучшей форме. Поклонники не заставили себя ждать с реакцией и буквально засыпали звезду комплиментами.

Сейчас артистка все чаще радует фолловеров смелыми образами, демонстрируя, что упорный труд над собой дает потрясающие результаты. Многие провели параллель между Александрой и британской суперзвездой Адель, которая в свое время также ошеломила мир кардинальным изменением имиджа.

"Украинская Адель 🔥🔥🔥"

"Как вы похудели классно! Просто невероятная 😍"

"Красавица 😍🔥 Настоящее вдохновение для многих!" — пишут восторженные подписчики под постом.

