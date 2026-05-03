Заріцька засвітила струнку талію і змусила заздрити фанів: "Схудли класно!" (фото)

33-річна співачка викликала захоплення шанувальників

Солістка гурту KAZKA продовжує вражати мережу своїм перевтіленням. Олександра Заріцька, яка вже три роки впевнено йде до фігури своєї мрії, показала результат, від якого перехоплює подих.

Співачка, яка нещодавно відкрито поділилася успіхами свого схуднення, опублікувала в Instagram серію нових світлин. На фото 33-річна зірка позує перед камерою у довгій білій сукні, що облягає силует. Лаконічне вбрання ідеально підкреслило оновлені форми артистки та її неймовірно тонку талію.

Який вигляд зараз має Саша Заріцька

Олександра вже тривалий час працює над собою, і з кожним новим виходом стає зрозуміло: вона у своїй найкращій формі. Шанувальники не забарилися з реакцією і буквально засипали зірку компліментами.

Наразі артистка все частіше радує фоловерів сміливими образами, демонструючи, що наполеглива праця над собою дає приголомшливі результати. Багато хто провів паралель між Олександрою та британською суперзіркою Адель, яка свого часу також приголомшила світ кардинальною зміною іміджу.

"Українська Адель 🔥🔥🔥"

"Як ви схудли класно! Просто неймовірна 😍"

"Красунечка 😍🔥 Справжнє натхнення для багатьох!" — пишуть захоплені підписники під дописом.

