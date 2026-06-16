Гордон показал, как выглядел Киркоров до того, как стал лизоблюдом Путина
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Тогда певец еще не обколол лицо
Украинский журналист Дмитрий Гордон показал архивный кадр с Филиппом Киркоровым. Тогда он был не лизоблюдом Путина, а настоящим любимцем публики.
На фото, сделанном в 2008 году, он позирует вместе с режиссером Романом Виктюком и собственно Киркоровым. На фото артист без многочисленных пластических операций. Снимком Гордон поделился на своей странице в Инстаграмм.
"2008 год, у меня в гостях мой друг выдающийся режиссер Роман Виктюк и будущий фашист Киркоров", — написал Гордон.
Кстати, фамилию путиниста украинский журналист написал с маленькой буквы. Раньше у них были дружеские отношения.
В 2008 году Киркоров был известен, прежде всего, своими песнями, эпатажными образами и любовью к блеску. Вряд ли кто-то тогда мог подумать, что через несколько лет "поп-король" превратится в одного из самых известных поклонников Кремля, а в Украине над ним будут смеяться и презирать.
Сейчас Киркоров часто появляется в компании других путинистов. В частности, недавно он присутствовал на дне рождения дочери Ани Лорак. Он показался в объятиях девушки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Гордон высмеял путиниста Киркорова. Он показал архивный кадр.