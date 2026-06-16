Гордон показав, як виглядав Кіркоров до того, як став лизоблюдом Путіна

Тоді співак ще не обколов обличчя

Український журналіст Дмитро Гордон показав архівний кадр із Філіпом Кіркоровим. Тоді він був не лизоблюдом Путіна, а справжнім улюбленцем публіки.

На світлині, зробленій у 2008 році, він позує разом із режисером Романом Віктюком та власне Кіркоровим. На фото артист ще без численних пластичних операцій. Знімком Гордон поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

"2008 рік, у мене в гостях мій друг видатний режисер Роман Віктюк та майбутній фашист Кіркоров", — написав Гордон

Філіп Кіркоров, Роман Віктюк і Дмитро Гордон. Фото: instagram.com/gordondmytro

До слова, прізвище путініста український журналіст написав із маленької літери. Раніше у них були приятельські стосунки.

У 2008 році Кіркоров був відомий насамперед своїми піснями, епатажними образами та любов'ю до блиску. Навряд чи хтось тоді міг подумати, що через кілька років "поп-король" перетвориться на одного з найвідоміших прихильників Кремля, а в Україні з нього будуть сміятися і зневажати.

Зараз Кіркоров часто з'являється у компанії інших путіністів. Зокрема, нещодавно він був присутній на дні народження доньки Ані Лорак. Він показався в обіймах дівчини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Гордон висміяв путініста Кіркорова. Він показав архівний кадр.