Гордон показав, як виглядав Кіркоров до того, як став лизоблюдом Путіна
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Тоді співак ще не обколов обличчя
Український журналіст Дмитро Гордон показав архівний кадр із Філіпом Кіркоровим. Тоді він був не лизоблюдом Путіна, а справжнім улюбленцем публіки.
На світлині, зробленій у 2008 році, він позує разом із режисером Романом Віктюком та власне Кіркоровим. На фото артист ще без численних пластичних операцій. Знімком Гордон поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
"2008 рік, у мене в гостях мій друг видатний режисер Роман Віктюк та майбутній фашист Кіркоров", — написав Гордон
До слова, прізвище путініста український журналіст написав із маленької літери. Раніше у них були приятельські стосунки.
У 2008 році Кіркоров був відомий насамперед своїми піснями, епатажними образами та любов'ю до блиску. Навряд чи хтось тоді міг подумати, що через кілька років "поп-король" перетвориться на одного з найвідоміших прихильників Кремля, а в Україні з нього будуть сміятися і зневажати.
Зараз Кіркоров часто з'являється у компанії інших путіністів. Зокрема, нещодавно він був присутній на дні народження доньки Ані Лорак. Він показався в обіймах дівчини.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Гордон висміяв путініста Кіркорова. Він показав архівний кадр.