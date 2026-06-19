"Хотел бы встретиться в Крыму". Сын Сумской высказался о сестре, умалчивающей войну в России

Актер ответил, общается ли с Тоней Паперной — старшей дочерью Ольги Сумской

Сын Натальи Сумской, актер Вячеслав Хостикоев, рассказал о сложных отношениях с двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая после начала полномасштабной войны остается жить и работать в России.

В интервью "РБК-Украина" актер признался, что ему больно из-за этой ситуации. Последний контакт с двоюродной сестрой прошел еще до начала полномасштабного вторжения. Пока между родственниками нет никакой коммуникации.

Хостикоев не хочет осуждать родственницу, не зная всех обстоятельств. Он предположил, что на возможность общения могли оказывать влияние обстоятельства жизни в РФ.

"Я не знаю точной информации, потому что мы не общаемся, к сожалению, потому что есть огромные непробиваемые ворота. И что я могу сказать? Я очень хотел бы с ней общаться, потому что у меня самые приятные впечатления, воспоминания самые приятные с детства, когда все было прекрасно, они связаны во многих процессах, во многих историях именно с Тоней", — поделился Вячеслав.

Несмотря на сложность ситуации, актер сохраняет теплые воспоминания о детстве и родстве с Паперной. Хостикоев добавил, что надеется на возможность понимания в будущем. Он даже имеет мечту о том, как именно и где должен состояться их разговор.

Идеально для меня встретиться в украинском Крыму, на тех же каких-то на Каменцах, где был Артек. Встретиться там, взять по сигарете. Сесть и просто поговорить обо всем, что было Вячеслав Хостикоев

Напомним, что по слухам именно из-за дочери в РФ Ольга Сумская имеет затяжной конфликт с родной сестрой Наталией. В апреле 2026 года актриса только ночью вспомнила о юбилее родственницы.