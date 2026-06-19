"Хотів би зустрітись у Криму". Син Сумської висловився про сестру, яка замовчує війну у Росії

Актор відповів, чи спілкується з Тонею Паперної — старшою дочкою Ольги Сумської

Син Наталії Сумської, актор В'ячеслав Хостікоєв, розповів про складні стосунки з двоюрідною сестрою Антоніною Паперною, яка після початку повномасштабної війни залишається жити та працювати в Росії.

В інтерв'ю "РБК-Україна" актор зізнався, що йому боляче через цю ситуацію. Останній контакт із двоюрідною сестрою відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення. Наразі між родичами немає жодної комунікації.

Хостікоєв не хоче засуджувати родичку, не знаючи всіх обставин. Він припустив, що на можливість спілкування могли впливати обставини життя у РФ.

"Я не знаю точної інформації, бо ми не спілкуємось, на жаль, тому що є величезна непробивна брама. І що я можу сказати? Я дуже хотів би з нею спілкуватися, тому що у мене найприємніші враження, спогади найприємніші з дитинства, коли все було прекрасно, вони пов'язані в багатьох процесах, в багатьох історіях саме з Тонею", — поділився В'ячеслав.

Попри складність ситуації, актор зберігає теплі спогади про дитинство та родинний зв'язок із Паперною. Хостікоєв додав, що сподівається на можливість порозуміння у майбутньому. Він навіть має мрію про те, як саме і де мала б відбутися їхня розмова.

Ідеально для мене зустрітися в українському Криму, на тих самих якихось на Кам'янцях, де був Артек. Зустрітися там, взяти по цигарці. Сісти й просто поговорити про все, що було В'ячеслав Хостікоєв

Нагадаємо, що за чутками саме через дочку у РФ Ольга Сумська має затяжний конфлікт з рідною сестрою Наталією. У квітні 2026 року актриса лише під ніч згадала про ювілей родички.