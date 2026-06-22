Басков опозорился. Укрзализныця отправила путиниста в дурдом (фото)

Билан и Басков забыли, где их место

Пока российские ракеты продолжают лететь по украинским городам, а пропагандисты Кремля годами оправдывают войну, в российском шоу-бизнесе нашлась новая "сверхважная" тема для дискуссии. Певец-путинист Николай Басков, которого ждет тюрьма в Украине, решил объявить себя "главным в Threads", вступив в соревнование с Димой Биланом.

Все началось после того, как Билан поверил в себя и опубликовал короткий пост с текстом: "Я главный в Тредс". Конечно, в комментариях украинцы дали россиянину хорошую взбучку.

Не прошло и часа, как Басков решил ответить коллеге по пропаганде и еще "громче" написал: "Главный в Тредс только я".

Похоже, путинисты забыли, где их место, и то, что им нужен VPN для использования сети Threads, в отличие от всего цивилизованного мира. Однако аккаунт Укрзализныци решил это им напомнить.

"Смешной такой. Запишите номер. +7 (499) 791-20-50. Московская психиатрическая клиническая больница имени Н.А. Алексеева"

Комментарий быстро начал разлетаться по сети, а пользователи шутили о том, что вылезли "путинские черви" и думать, почему до сих пор они имеют доступ к соцсетям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новое фото Киркорова и Баскова украинцы подняли на смех. Марионеткам Путина предрекли "премию Кобзона".