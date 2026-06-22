Басков опозорився. Укрзалізниця відправила путініста до дурдому (фото)

Білан і Басков забули, де їхнє місце

Поки російські ракети продовжують летіти по українських містах, а пропагандисти Кремля роками виправдовують війну, у російському шоубізнесі знайшлася нова "надважлива" тема для дискусії. Співак-путініст Микола Басков, якого чекає в'язниця в Україні, вирішив оголосити себе "головним у Threads", вступивши у змагання з Дімою Біланом.

Усе почалося після того, як Білан повірив у себе і опублікував короткий допис із текстом: "Я головний в Тредс". Звісно ж, у коментарях українці дали росіянину доброго прочухана.

Не минуло і години, як Басков вирішив відповісти колезі по пропаганді і ще "голосніше" написав: "Головний у Тредс тільки я".

Схоже, путіністи забули, де їхнє місце, і те, що їм потрібен VPN, щоб користуватися мережею Threads, на відміну від усього цивілізованого світу. Проте, акаунт Укрзалізниці вирішив це їм нагадати.

"Смішний такий. Запишіть номер. +7 (499) 791-20-50. Московська психіатрична клінічна лікарня імені Н.А. Алєксєєва"

Коментар швидко почав розлітатися мережею, а користувачі жартували про те, що вилізли "путінські черв'яки" і гадати, чому досі вони мають доступ до соцмереж.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нове фото Кіркорова і Баскова українці підняли на сміх. Маріонеткам Путіна напророкували "премію Кобзона".