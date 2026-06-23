Напел на новенький кроссовер? Руководитель хора "Гомин" Яценко обзавелся авто из салона

Покупка совпала с тем, что дирижер стал послом французского бренда авто

Стремительный взлет популярности, аншлаги и сотрудничество с большим автобрендом, похоже, приносят свои плоды. Художественный руководитель львовского хора "Гомон" Вадим Яценко стал владельцем нового автомобиля Peugeot 3008 2025 года выпуска, недавно появившегося в государственных реестрах.

По данным OBOZ.UA и государственных реестров, заслуженный артист Украины оформил на себя кроссовер прямо из автосалона. В зависимости от версии и оснащения стоимость модели на украинском рынке колеблется в пределах примерно от 32 до 38 тысяч долларов.

Появление нового автомобиля совпало с началом сотрудничества дирижера с французским производителем Peugeot. Весной этого года компания объявила Яценко своим официальным представителем в Украине. Из-за этого не исключено, что приобретение автомобиля могло произойти на специальных условиях или стать частью партнерского проекта.

Автомобили Peugeot 3008 этого бренда стоят от 23 тысяч долларов. Фото: скриншот obozrevatel

Сам Яценко возглавил коллектив в 2023 году. С этого времени хор получил новое звучание, а его аудитория заметно расширилась.

Вадим Яценко. Фото: Melody

Увеличение количества концертов сказалось и на финансовой составляющей. В интервью Маричке Падалко дирижёр рассказывал, что главным приоритетом для команды остается комфорт артистов. Для выступлений предусмотрены отдельные условия, а также расходы на проживание, питание и специальный уход за голосом.

Он отмечал, что все участники коллектива работают на одинаковых началах, хотя для тех, кто берет на себя больше обязанностей, предусмотрены дополнительные вознаграждения. Конкретных сумм Яценко не называл, однако признал, что с ростом популярности увеличилось количество концертных предложений.

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