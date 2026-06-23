Наспівав на новенький кросовер? Керівник хору "Гомін" Яценко обзавівся авто з салону

Купівля збіглася з тим, що кдиригент став амбасадором французького бренду авто

Стрімкий злет популярності, аншлаги та співпраця з великим автобрендом, схоже, приносять свої плоди. Художній керівник львівського хору "Гомін" Вадим Яценко став власником нового автомобіля Peugeot 3008 2025 року випуску, який нещодавно з'явився у державних реєстрах.

За даними OBOZ.UA та державних реєстрів, заслужений артист України оформив на себе кросовер просто з автосалону. Залежно від версії та оснащення, вартість моделі на українському ринку коливається в межах приблизно від 32 до 38 тисяч доларів.

Поява нової автівки збіглася з початком співробітництва диригента з французьким виробником Peugeot. Навесні цього року компанія оголосила Яценка своїм офіційним представником в Україні. Через це не виключено, що придбання автомобіля могло відбутися на спеціальних умовах або ж стати частиною партнерського проєкту.

Автівки Peugeot 3008 цього бренду коштуют від 23 тисяч доларів. Фото: скріншот obozrevatel

Сам Яценко очолив колектив у 2023 році. Відтоді хор отримав нове звучання, а його аудиторія помітно розширилася.

Вадим Яценко. Фото: Melody

Збільшення кількості концертів позначилося і на фінансовій складовій. В інтерв'ю Марічці Падалко диригент розповідав, що головним пріоритетом для команди залишається комфорт артистів. Для виступів передбачені окремі умови, а також витрати на проживання, харчування та спеціальний догляд за голосом.

Він зазначав, що всі учасники колективу працюють на однакових засадах, хоча для тих, хто бере на себе більше обов'язків, передбачені додаткові винагороди. Конкретних сум Яценко не називав, однак визнав, що зі зростанням популярності збільшилася й кількість концертних пропозицій.

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