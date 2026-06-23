Россиянин прыгнул с моста после алкогольного срыва

В центре Москвы произошел инцидент с участием Заслуженного артиста России и оперного певца Германа Юкавского.

По сообщениям российских СМИ во вторник, 23 июня, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил неадекватное поведение на Болотной набережной и прыгнул в воду с моста, чтобы "переплыть реку". Очевидцы отмечали его агрессивные действия до момента инцидента.

После происшествия информации о состоянии здоровья Юкавского на момент публикации нет, обстоятельства уточняются. В экстренных службах и официальных структурах комментариев пока не приводится.

Герман Юкавский чем известен?

Уроженец Москвы Герман Юкавский известен в России как солист Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Покровского Большого театра России, а также как номинант престижной театральной премии "Золотая маска" (2010). В 2008 году ему было присвоено звание "Заслуженный артист РФ".

Что говорит о войне в Украине?

В открытых источниках нет подтвержденных публичных заявлений артиста относительно войны России против Украины. В то же время известно, что до полномасштабной войны Юкавский выступал в Украине с гастролями.

Ранее сообщалось, что предательница Украины Лолита Милявская разозлила россиян.