Росіянин стрибнув із мосту після алкогольного зриву

У центрі Москви стався інцидент за участю Заслуженого артиста Росії та оперного співака Германа Юкавського.

За повідомленнями російських ЗМІ у вівторок, 23 червня, чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував неадекватну поведінку на Болотній набережній та стрибнув у воду з мосту, щоб "перепливти річку". Очевидці відзначали його агресивні дії на момент інциденту.

Після події інформації про стан здоров’я Юкавського на момент публікації немає, обставини уточнюються. В екстрених службах та офіційних структурах коментарів поки що не наводиться.

Герман Юкавський чим відомий?

Уродженець Москви Герман Юкавський відомий у Росії як соліст Московського державного академічного Камерного музичного театру імені Покровського Великого театру Росії, а також номінант престижної театральної премії "Золота маска" (2010). У 2008 році йому було надано звання "Заслужений артист РФ".

Що каже про війну в Україні?

У відкритих джерелах немає підтверджених публічних заяв артиста щодо війни Росії проти України. Водночас відомо, що до повномасштабної війни Юкавський виступав в Україні із гастролями.

Раніше повідомлялося, що зрадниця України Лоліта Мілявська розлютила росіян.