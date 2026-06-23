Справжнє обличчя путінської еліти: у центрі Москви відомий артист влаштував п'яний дебош
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Росіянин стрибнув із мосту після алкогольного зриву
У центрі Москви стався інцидент за участю Заслуженого артиста Росії та оперного співака Германа Юкавського.
За повідомленнями російських ЗМІ у вівторок, 23 червня, чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував неадекватну поведінку на Болотній набережній та стрибнув у воду з мосту, щоб "перепливти річку". Очевидці відзначали його агресивні дії на момент інциденту.
Після події інформації про стан здоров’я Юкавського на момент публікації немає, обставини уточнюються. В екстрених службах та офіційних структурах коментарів поки що не наводиться.
Герман Юкавський чим відомий?
Уродженець Москви Герман Юкавський відомий у Росії як соліст Московського державного академічного Камерного музичного театру імені Покровського Великого театру Росії, а також номінант престижної театральної премії "Золота маска" (2010). У 2008 році йому було надано звання "Заслужений артист РФ".
Що каже про війну в Україні?
У відкритих джерелах немає підтверджених публічних заяв артиста щодо війни Росії проти України. Водночас відомо, що до повномасштабної війни Юкавський виступав в Україні із гастролями.
Раніше повідомлялося, що зрадниця України Лоліта Мілявська розлютила росіян.