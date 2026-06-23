"Не ходил и не говорил": продюсер Бебешко впервые признался, что перенес тяжелую болезнь

Музыкант уже три года восстанавливается

Известный украинский композитор и продюсер Владимир Бебешко впервые публично подтвердил, что три года назад назад перенес инсульт. Последствия болезни, по его словам, были очень серьезными.

Об этом испытании музыкант откровенно рассказал в интервью Славе Демину. Бебешко признался, что после инсульта он фактически упустил возможность нормально передвигаться и говорить.

"Все знают – инсульт, так и все очень просто. Оно ударило сильно, и я не ходил, не говорил. Но сейчас я хожу, я музыку пишу, с вами разговариваю. Видите, более-менее нормально. И надеюсь, что будет еще лучше", – поделился композитор

69-летний музыкант признался, что его восстановление длится уже третий год, и врачи затрудняются сказать, когда оно завершится. Однако Бебешко не опускает рук и каждый день работает над собой.

Слава Демин, Владимир Бебешко. Фото: скриншот с видео

По словам продюсера, главным его "реабилитологом" стал он сам. Сейчас он много времени проводит на свежем воздухе, занимается физическими упражнениями и регулярно ходит с палками.

"Я сам все делаю. По три часа хожу в лесу, хожу с палочками, физкультурой занимаюсь. А больше никто. Время надо, время, время и еще раз время. И работать. Хочется жить, хочется жить просто", – признался Бебешко.

Композитор также рассказал, что медики объясняли ему, что лишь небольшой процент людей после инсульта имеют шанс вернуться к относительно привычной жизни. И он вошел в этот процент.

"Врачи сказали, что 15% после инсульта могут получиться более-менее нормально. Остальные – не говорят, не встают. Так я, видите, пока жив. Бог дал мне еще немного поговорить и жить. К счастью", – сказал он.

Бебешко также поделился своим мнением о причинах, которые могли призвести к инсульту. По его убеждению, на здоровье существенно повлияли стресс и постоянные переживания из-за полномасштабной войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Вакарчук показал редкое фото с сыном и дочерью. Матерью детей музыканта является продюсер продакшена Radioactive Евгения Яцута.