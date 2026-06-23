"Не ходив і не говорив": продюсер Бебешко вперше зізнався, що переніс важку хворобу

Музикант вже три роки відновлюється

Відомий український композитор і продюсер Володимир Бебешко вперше публічно підтвердив, що три роки тому переніс інсульт. Наслідки хвороби, за його словами, були дуже серйозними.

Про це випробування музикант відверто розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Бебешко зізнався, що після інсульту він фактично втратив можливість нормально пересуватися та говорити.

"Усі знають – інсульт, то й все дуже просто. Воно вдарило сильно, і я не ходив, не говорив. Але зараз я ходжу, я музику пишу, з вами розмовляю. Бачите, більш-менш нормально. І маю надію, що буде ще краще", – поділився композитор

69-річний музикант зізнався, що його відновлення триває вже третій рік, і ніхто з лікарів не може сказати, коли воно завершиться. Проте Бебешко не опускає рук і щодня працює над собою.

Слава Дьомін, Володимир Бебешко. Фото: скріншот з відео

За словами продюсера, головним його "реабілітологом" став він сам. Зараз він багато часу проводить на свіжому повітрі, займається фізичними вправами та регулярно ходить із палицями.

"Я сам все роблю. По три години ходжу в лісі, ходжу з паличками, фізкультурою займаюся. А більше ніхто. Час треба, час, час і ще раз час. І працювати. Хочеться жити, хочеться жити просто", – зізнався Бебешко

Композитор також розповів, що медики пояснювали йому — лише невеликий відсоток людей після інсульту мають шанс повернутися до відносно звичного життя. І він увійшов у цей відсоток.

"Доктори сказали, що 15% після інсульту можуть вийти більш-менш нормально. Решта – не говорять, не встають. То я, бачите, поки що живий. Бог дав мені ще трошки поговорити і жити. На щастя", – сказав він

Бебешко також поділився власною думкою щодо причин, які могли призвести до інсульту. На його переконання, на стан здоров'я суттєво вплинули стрес і постійні переживання через повномасштабну війну.

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