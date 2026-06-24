Элитная квартира в центре Киева и две иномарки: какое имущество есть у судьи "МастерШеф" Мартыновской

Этим состоянием кулинар завладела до скандала с издевательством над животными

Имя судьи шоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской в последние недели активно обсуждают в сети из-за ее слов об издевательствах над животными в детстве. Пока вокруг телеведущей и шеф-повара не утихают споры, в открытых государственных реестрах появились подробности ее имущества.

Как сообщило издание OBOZ.UA со ссылкой на реестры, осенью 2025 года Мартыновская стала владелицей просторной квартиры в одном из новых жилых комплексов в центральной части Киева. Площадь квартиры — 105 квадратных метров.

Имущество Ольги Мартыновской

Кроме недвижимости, ресторатор владеет двумя автомобилями. Среди них – BMW X3 2020 года выпуска. Кроссовер был зарегистрирован в 2021 году. На вторичном рынке стоимость таких автомобилей зависит от технического состояния и комплектации – от 23 до 50 тысяч долларов.

Цены на авто BMW X3 2020 года.

Также на Мартыновске оформлен Peugeot 508 2014 года выпуска. Последние изменения в регистрационных документах по этому автомобилю датированы 2020 годом. В зависимости от пробега и комплектации цена таких машин на украинском рынке — от 6 до 13 тысяч долларов.

Цены на авто Peugeot 508 2014 года

Напомним, новый всплеск внимания Мартыновской возник после выхода ее интервью Маше Ефросининой. Во время разговора шеф-повар вспомнила свое "хулиганкое" детство, когда она привязывала к хвостам кошек петарды и бросала животных через крышу. Также вызвала возмущение реакция ведущей, которая во время этой части беседы смеялась.

После волны критики команда Ефросининой вырезала противоречивый отрывок из интервью. Впоследствии представители ведущей объяснили, что речь шла о неудачном преувеличении, а не о реальных событиях. Сама Мартыновская также публично извинилась и заявила, что осуждает любое насилие над животными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после скандала с Мартыновской в сети вспомнили другие "грехи" шоу "МастерШеф". Пользовательница нашла и опубликовала видео с шестого сезона программы, в котором участники в рамках конкурса убивали змей и ящериц.