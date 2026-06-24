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Елітна квартира в центрі Києва та дві іномарки: яке майно є у судді "МастерШеф" Мартиновської

Автор
Наталія Дума
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Ольга Мартиновська Новина оновлена 24 червня 2026, 14:56
Ольга Мартиновська. Фото Колаж "Телеграфу"

Цими статками кулінарка заволоділа до скандалу зі знущанням над тваринами

Ім'я судді шоу "МастерШеф" Ольги Мартиновської останніми тижнями активно обговорюють у мережі через її слова про знущання над тваринами у дитинстві. Поки навколо телеведучої та шеф-кухарки не вщухають суперечки, у відкритих державних реєстрах з'явилися подробиці про її майно.

Як повідомило видання OBOZ.UA з посиланням на реєстри, восени 2025 року Мартиновська стала власницею просторої квартири в одному з нових житлових комплексів у центральній частині Києва. Площа помешкання — 105 квадратних метрів.

Майно Ольги Мартиновської
Майно Ольги Мартиновської

Окрім нерухомості, рестораторка володіє двома автомобілями. Серед них — BMW X3 2020 року випуску. Кросовер був зареєстрований у 2021 році. На вторинному ринку вартість таких автомобілів залежить від технічного стану та комплектації — від 23 до 50 тисяч доларів.

Ціни на авто BMW X3 2020 року
Ціни на авто BMW X3 2020 року

Також на Мартиновську оформлений Peugeot 508 2014 року випуску. Останні зміни в реєстраційних документах щодо цього автомобіля датовані 2020 роком. Залежно від пробігу та комплектації, ціна таких машин на українському ринку — від 6 до 13 тисяч доларів.

Ціни на авто Peugeot 508 2014 року
Ціни на авто Peugeot 508 2014 року

Нагадаємо, новий сплеск уваги до Мартиновської виник після виходу її інтерв'ю Маші Єфросиніній. Під час розмови шеф-кухарка пригадала своє "бешкетливе" дитинство, коли вона прив'язувала до хвостів котів петарди і кидала тварин через дах. Також викликала обурення реакція ведучої, яка під час цієї частини бесіди сміялася.

Після хвилі критики команда Єфросиніної вирізала суперечливий уривок з інтерв'ю. Згодом представники ведучої пояснили, що йшлося про невдале перебільшення, а не про реальні події. Сама Мартиновська також публічно перепросила та заявила, що засуджує будь-яке насильство над тваринами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після скандалу з Мартиновською у мережі згадали інші "гріхи" шоу "МастерШеф". Користувачка знайшла і опублікувала відео з шостого сезону програми, в якому учасники в рамках конкурсу вбивали змій і ящірок.

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#Скандал #Майно #Ольга Мартиновська