Елітна квартира в центрі Києва та дві іномарки: яке майно є у судді "МастерШеф" Мартиновської

Цими статками кулінарка заволоділа до скандалу зі знущанням над тваринами

Ім'я судді шоу "МастерШеф" Ольги Мартиновської останніми тижнями активно обговорюють у мережі через її слова про знущання над тваринами у дитинстві. Поки навколо телеведучої та шеф-кухарки не вщухають суперечки, у відкритих державних реєстрах з'явилися подробиці про її майно.

Як повідомило видання OBOZ.UA з посиланням на реєстри, восени 2025 року Мартиновська стала власницею просторої квартири в одному з нових житлових комплексів у центральній частині Києва. Площа помешкання — 105 квадратних метрів.

Майно Ольги Мартиновської

Окрім нерухомості, рестораторка володіє двома автомобілями. Серед них — BMW X3 2020 року випуску. Кросовер був зареєстрований у 2021 році. На вторинному ринку вартість таких автомобілів залежить від технічного стану та комплектації — від 23 до 50 тисяч доларів.

Ціни на авто BMW X3 2020 року

Також на Мартиновську оформлений Peugeot 508 2014 року випуску. Останні зміни в реєстраційних документах щодо цього автомобіля датовані 2020 роком. Залежно від пробігу та комплектації, ціна таких машин на українському ринку — від 6 до 13 тисяч доларів.

Ціни на авто Peugeot 508 2014 року

Нагадаємо, новий сплеск уваги до Мартиновської виник після виходу її інтерв'ю Маші Єфросиніній. Під час розмови шеф-кухарка пригадала своє "бешкетливе" дитинство, коли вона прив'язувала до хвостів котів петарди і кидала тварин через дах. Також викликала обурення реакція ведучої, яка під час цієї частини бесіди сміялася.

Після хвилі критики команда Єфросиніної вирізала суперечливий уривок з інтерв'ю. Згодом представники ведучої пояснили, що йшлося про невдале перебільшення, а не про реальні події. Сама Мартиновська також публічно перепросила та заявила, що засуджує будь-яке насильство над тваринами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після скандалу з Мартиновською у мережі згадали інші "гріхи" шоу "МастерШеф". Користувачка знайшла і опублікувала відео з шостого сезону програми, в якому учасники в рамках конкурсу вбивали змій і ящірок.